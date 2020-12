Il 17 dicembre ha compiuto cinquant’anni, il 22, è morta ed il giorno seguente la famiglia ha dato la notizia al mondo. Tragica fine per una delle supermodelle più richieste degli anni Novanta: Stella Tennant. Ancora avvolte nel mistero le cause del decesso.

Nonostante il ritiro dalle passerelle risalga al 1998 (aspettava il primo figlio), la sua ultima cover per Vogue è del 2018. Amata da Gianni Versace, Karl Lagerfeld e Giorgio Armani ma anche da Calvin Klein, Alexander McQueen e Jean Paul Gautier, Stella Tennant è morta a soli 50 anni e non se ne conosce il motivo.

Chi era Stella Tennant e come aveva raggiunto la fama

Stella venne scoperta nel 1993 da Plum Sykes. La giovane aristocratica aveva colpito la giornalista di Vogue Uk per la sua altezza (180 cm), la taglia 36, i grandi e malinconici occhi azzurri, il look androgino ed il suo amore per l’arte. Studentessa alla Winchester School of Art, ben presto fu scelta dal fotografo Steven Meisel per la copertina di Vogue Italia dal titolo “Anglo-Saxon Attitude”.

Membro della famiglia Cavendish, sua nonna era la leggendaria Deborah Mitford (ultima delle sei famose sorelle) duchessa del Devonshire, il nonno materno era il Andrew Cavendish, XI duca del Devonshire. Stella Tennant non si è mai atteggiata per i titoli nobiliari o per il patrimonio, ha sempre cercato di essere indipendente ed ha ottenuto il successo da sola senza mai abbandonare la sua forte passione per la scultura.

L’ex marito David Lasnet, fotografo francese ed oggi osteopata ad Edimburgo, l’aveva conosciuto durante uno shooting a New York e pochi mesi prima del 2000 si erano sposati ad Oxnam , in Scozia.

I figli, Marcel, Cecily (2001), Jasmine (2003) e Iris (2005) restano con il padre e si sono stretti nel dolore con gli altri famigliari che hanno dato la notizia ai media specificando: “Stella era una donna magnifica e fonte di ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo”.

Le cause della morte non sono state rivelate, per ora. Si vocifera di un possibile infarto che l’avrebbe colpita all’improvviso. Nelle donne infatti (sempre più spesso colpite da attacchi di cuore) si scambiano i sintomi con stress ed ansia. Inoltre, non essendoci i tipici dolori al petto che si verificano negli uomini, la diagnosi arriverebbe in ritardo e ciò potrebbe essere quindi fatale.

Questo 2020 non smette di sconvolgere il mondo, in questo specifico caso quello della moda, per le brutte notizie. Il fatto è che non si è mai preparati alla scomparsa di persone così ben volute e sensibili. La sua ultima apparizione pubblica più chic è del gennaio 2020 a Parigi per la sfilata Haute Couture di Valentino.

Silvia Zanchi