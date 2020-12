Come copiare lo stile di Victoria Beckham: l’ex Posh Spice oggi stilista

By

Victoria Beckham, sin dai tempi delle Spice Girls è sempre stata quella elegante del gruppo. Scopriamo come copiare lo stile dell’ex Posh Spice, oggi stilista.

Victoria Beckham, sin dai tempi delle Spice Girls, quando ancora si chiamava Victoria Adams, era considerata quella più chic del gruppo. Non a caso il suo pseudonimo era quello di Posh Spice, ovvero snob ed elegante.

L’ex cantante, oggi stilista di successo, è da sempre un’icona di stile, da quando cantava e ballava negli anni ’90 insieme alle Spice Girls, non solo sui palchi di Londra ma in tutto il mondo.

La sua eleganza innata e il suo stile personale ne fanno di sicuro un modello da imitare e perché no, anche da copiare. Ecco allora qualche consiglio per ricalcare gli outfit della moglie di David Beckham.

Ecco i dettagli per copiare lo stile di Victoria Beckham

Che Victoria Beckham sia una fonte d’ispirazione in fatto di moda e stile è cosa nota. La 46enne cantante, modella, e ora anche stilista è sempre stata un’icona in fatto di stile e tendenze.

Anche con un look casual la ex Spice Girls appare sempre super chic ed elegante. Come si può notare dalle foto dei suoi outfit la moglie di David Beckham è un amante del colore nero.

I suoi look in total black si ripetono nel corso degli anni e che sia vestita con una gonna o un paio di pantaloni, il nero ritorna sempre. Quello che però non sfugge alle più attente è che l’ex Posh Spice, aggiunge spesso anche un dettaglio di un altro colore che risalta così nel total black.

Nello specifico, nella foto sopra a sinistra ha messo in risalto un accessorio, ovvero la borsa, indossandone una color cuoio e nero. Nella foto centrale ha spezzato il nero con il bianco della camicia e le scarpe a riprenderla. Mentre nella foto a destra, ha aggiunto il dettaglio del décolleté bianco.

Per copiare l’ex Spice Girls, oggi stilista di successo, dovremo dotarci di capi evergreen. Quei pezzi essenziali che non devono mai mancare nell’armadio di ogni donna.

Ovvero un paio di jeans scuri, un pullover nero, uno stivale nero, una camicia bianca (scopri anche i 5 modi per indossarla), un cappotto nero, dei pantaloni a sigaretta neri e una gonna nera, in questo caso midi (ecco come indossare la gonna midi).

Vediamo allora come ricreare gli outfit della Posh Spice.

1) Partiamo dagli stivali di pelle neri con tacco a spillo. Quelli nella foto sotto si trovano a pezzi decisamente accessibili e sono un buon compromesso se non si vogliono spendere grosse cifre.

2) Pullover nero a costine con collo alto. Quello nella foto sotto si trova sul sito di Zalando ed è a marchio Monki costo 24,99 euro. Un modello molto simile a quello indossato dalla Beckham.

3) Proseguiamo ad analizzare lo stile di Victoria Beckham con due capi, cari all’ex Posh Spice, ovvero il cappotto nero e la camicia bianca. Quello a sinistra è un cappotto classico di Dorothy Perkins, e si trova al costo di 89,99 euro da acquistare su Zalando. La camicia bianca invece è di Mango e costa 69,99 euro.

4) Infine, chiudiamo questa carrellata di abiti e accessori con la gonna midi nera. Qui sotto ecco un modello di Zara.

Lo stile minimale dell’ex Spice Girl negli anni è sempre rimasto sui toni eleganti e se quando militava nel gruppo delle cantanti, negli anni ’90, talvolta poteva lasciarsi andare anche a qualche look più azzardato non sfociava mai nel volgare.

Uno stile che si è mantenuto costante nel tempo, evolvendosi in look semplici ma ricercati, con capi monocromatici perlopiù, ma non solo.

Talvolta l’ex Spice indossa anche abiti a fantasia come la gonna qui sotto, mantenendo però sempre uno stile piuttosto sobrio.

E tra i suoi capi e accessori preferiti, oltre a quelli già elencati figurano anche i blazer dal taglio maschile, i pantaloni a palazzo e gli immancabili occhiali da sole.

E voi a quale outfit di Victoria Beckham vi ispirate di più? Scopri anche come copiare l’outfit di Geri Halliwell.