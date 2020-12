Alberto Urso e Arisa stasera entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa succederà? Che colpi di scena ci saranno?

I due cantanti, vincitore della 18esima edizione di Amici, Alberto Urso e l’altra la giudice di Amici, Arisa varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà questa sera lunedì 21 dicembre 2020.

Una puntata ricca di emozioni e soprattutto di colpi di scena. In casa, infatti, entreranno due ospiti d’eccezione. Alberto Urso e Arisa saranno protagonisti di un divertente momento musicale a tema natalizio che coinvolgerà tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello.

Una puntata fuori dal comune, quella di stasera, che in procinto delle festività natalizie prende anche le tinte del varietà. Per rendere l’atmosfera ancor più festosa e brillante, ecco che entreranno nella casa più spiata di Italia per fare una grande sorpresa ai concorrenti. Alberto Urso e Arisa, quindi, varcheranno la fatidica porta rossa per creare un piccolo angolo di intrattenimento musicale, rigorosamente a tema natalizio. I due si sono già esibiti insieme, durante una puntata di Amici, dove hanno cantato insieme “Guarda che luna”.

Come prenderanno la notizia gli inquilini della casa? Soprattutto Tommaso Zorzi?

Tommaso Zorzi, come prenderà la notizia dell’ingresso di Alberto Urso?

Dopo dell’annuncio ufficiale dai profili social del Grande Fratello, sono ricomparsi sul web alcuni video di Tommaso Zorzi in cui commentava le canzoni di Alberto Urso, ex vincitore di Amici che questa sera entrerà insieme ad Arisa per allettare il pubblico di Mediaset.

Il video di Tommaso, sembra risalire al periodo di Sanremo quando l’influencer fece una critica non esattamente lusinghiera nei riguardi di Alberto Urso. Il concorrente peperino del Grande Fratello Vip infatti non aveva apprezzato particolarmente il cantante.

Ecco il commento dell’influencer:

Alberto Urso due co***oni così io non me li facevo da un po’…

Su Twitter è scontro tra fan. Intanto la domanda da porsi è solo una: Cosa accadrà al Grande Fratello Vip? Tommaso si lascerà scappare qualche frecciatina al cantante?