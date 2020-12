By

Mario Ermito parla dell’ex fidanzata Valentina Paolillo nella casa del Grande Fratello Vip 2020: le rivelazioni dell’attore.

Mario Ermito parla per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dell’ex fidanzata Valentina Paolillo con cui la storia è finita a giugno scorso. A chiedere all’attore informazioni sul suo stato sentimentale è stata Cecilia Capriotti, curiosa di scoprire qualche dettaglio in più sulla vita privata dei suoi compagni di viaggio.

Mario Ermito che, contrariamente alla sua prima esperienza nella casa di Cinecittà quando era ancora giovanissimo e senza esperienza nel mondo dello spettacolo, sta affrontando il tutto con estrema naturalezza e si sta così raccontando senza filtri svelando anche i motivi per cui è finita la storia con Valentina.

Mario Ermito, la verità sull’ex fidanzata Valentina Paolillo

Mario Ermito si mette a nudo e, durante una chiacchierata con Cecilia Capriotti, curiosa di scoprire qualcosa in più sul compagno d’avventura, parla della sua ultima storia d’amore, quella con l’ex fidanzata Valentina Paolillo.

“Sono single da giugno, dopo un’anno di relazione e sei mesi di convivenza”, ha raccontato Mario Ermito. “Pensavo fosse la donna della mia vita” confessa a Cecilia svelando anche di aver iniziato una convivenza con lei nel corso della quale hanno scoperto di avere carattere inconciliabili. “Abbiamo capito entrambi che ci stavamo snaturando per la volontà dell’altro e questa cosa non era la cosa giusta, nonostante ci fosse il sentimento…”, ha aggiunto.

Mario, poi, ha raccontato il primo incontro. “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune. Lei fa la make up artist e voleva truccarmi. Tramite amicizie in comune mi ha contatto e mi ha truccato. È scattato subito”.

Dopo aver vissuto inizialmente una storia a distanza, hanno deciso di convivere. I due hanno condiviso anche un tatuaggio: “Lo abbiamo disegnato insieme”, ha aggiunto mentre Cecilia lo ha esortato a non pentirsi di niente.

Infine, sul suo attuale rapporto, ha raccontato che si sentono e in occasione del compleanno si sono scambiati gli auguri. “Siamo rimasti in buonissimi rapporti”, ha concluso Mario Ermito che da Carlotta Dell’Isola è stato definito il più sexy della casa.