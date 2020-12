Tante sono le donne che vogliono sfoggiare una chioma voluminosa e luminosa possono farlo seguendo qualche trucco.

Poter sfoggiare una chioma luminosa e forte non è poi così difficile, basta prendersene cura sempre. Come per il resto del corpo, i capelli non vanno trascurati, è necessario trattarli periodicamente, con maschere e impacchi.

Anche la scelta dei prodotti come shampoo, balsamo e non solo possono influenzare positivamente negativamente la chioma. Basti pensare a quanto stressiamo i capelli tra tecniche diverse di asciugatura, tinture e i prodotti che si utilizzano per definire lo styling possono solo danneggiare ed indebolire la chioma. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio a riguardo su come sfoggiare una chioma voluminosa e lucente in poche e semplici mosse.

Trucco infallibile per una chioma luminosa e voluminosa

Le donne che sono molto attente alla cura dei capelli non andranno incontro a problemi come capelli spenti, poco definiti e voluminosi. In caso contrario invece va posta un pò più di attenzione per evitare che distrazioni o mancanze possono compromettere lo stato di salute dei capelli.

Spesso dipende dai siliconi presenti al loro interno dei prodotti per la cura dei capelli, che a a lungo andare, creano una patina sul tutta la chioma, rendendola spenta.

Il trucco infallibile c’è per donare luminosità alla chioma, ecco quale.

Innanzitutto i capelli vanno coccolati con maschera specifiche, in caso di capelli secchi, (Scopri come curarli a casa senza alcuna difficoltà), basta mettere in una terrina, lo yogurt bianco e l’olio di semi di lino, poi miscelati tutti gli ingredienti e applicate sui capelli e lasciate agire per 20 minuti, poi risciacquate.

In caso di capelli grassi che purtroppo si sporcano facilmente, basta preparare un impacco con il limone. Mettete a bollire acqua e unite le foglie di rucola, poi filtrate il tutto ed aggiungete il succo di mezzo limone, mescolate e applicate sui capelli solo quando sarà freddo. Lasciate agire per 20 minuti. Vi consigliamo comunque di avvolgere i capelli nella cuffia doccia o pellicola per alimenti così da beneficiare del trattamento.

Oltre alla luminosità i capelli possono perdere tono e volume, quindi è necessario porre la giusta cura.

Non rinunciate mai una seduta dal parrucchiere che saprà consigliarvi al meglio come nutrire e curare i vostri capelli. Se la vostra chioma è sottile e non avete molti capelli, il vostro parrucchiere vi chiederà di dare un taglio, magari uno scalato che creerà movimento. Ma non è l’unico trucco efficace, anche il colore, sicuramente se giocate su toni diversi o riflessi donerete un aspetto diverso. Tecniche come balayage, una schiaritura che deve essere fatta da un parrucchiere e a casa da sole, occorrono mani esperte, avviene in due fasi, la prima fase di decolorazione e poi la seconda di colorazione.

Infine l’ultimo consiglio è di dare volume alla chioma asciugandola diversamente, che ne dite dei capelli mossi? I capelli mossi sono il giusto compromesso tra i capelli ricci e lisci, sono belli da sfoggiare, si possono asciugare con 4 metodi infallibili. Per dare volume ai capelli però non potete che scegliere i classici bigodini, ma se siete poco pratiche, seguite i nostri consigli.

Ad asciugatura completa applicate un po’ di spray volumizzante, sarà di grande aiuto!