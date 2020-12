Selvaggia Roma fa una precisazione su Francesco Chiofalo: d’Urso senza parole

Selvaggia Roma a Live Non è la d’Urso ha fatto una precisazione su Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato, che l’ha accusata di aver mentito su suo padre al GF Vip.

Selvaggia Roma, dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, è stata ospite a Live Non è la d’Urso.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha avuto modo di poter visionare, durante il corso della puntata, alcune dichiarazioni che ha rilasciato Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato, su di lei. Lenticchio l’ha accusata di aver mentito su suo padre, affermando di aver ingigantito le mancanze che quest’ultimo avrebbe avuto nei suoi confronti, ma non solo. Chiofalo ha rivelato che i due, a differenza di quanto affermato da Selvaggia, si vedrebbero regolarmente.

Selvaggia Roma a Live Non è la d’Urso ha replicato al suo ex fidanzato, precisando che quando ha detto di essere stata abbandonata da suo padre intendeva a livello affettivo e non riesce a capire come mai Chiofalo debba mettere bocca sul loro rapporto quando si sono lasciati 5 anni fa. Soprattutto perché il dolore che lei ha provato e prova nei confronti di suo padre non è assolutamente affar suo.

Live Non è la d’Urso: Selvaggia Roma incontra suo padre

Dopo le accuse dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma difende la propria posizione a Live #noneladurso pic.twitter.com/H6ty5pBhF7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 21, 2020

Selvaggia Roma, come anticipato da Barbara d’Urso, ha però incontrato suo padre questa sera nell’ascensore di Live. Anche quest’ultimo, però, proprio come Francesco Chiofalo, ha rivelato che le cose non starebbero proprio come raccontate da lei, in quanto svariate volte ha provato a contattarla ed ad invitarla ad uscire insieme, ma lei non avrebbe mai risposto.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha ammesso di non avergli risposto perché al momento non se la sente ed ha bisogno di tempo ed impegno per ricostruire il loro rapporto e che certe ferite non possono ricucirsi dal nulla come se niente fosse. A questo punto però è intervenuta Barbara d’Urso, che poco prima ha accolto la confessione di Guenda Goria, invitando i due a chiarire ogni possibile incomprensione in quanto in questa vita non siamo eterni ed in questo modo non farebbero altro che sprecare del tempo prezioso da trascorrere insieme.

Selvaggia Roma incontra il padre nell’ascensore di Live #noneladurso, eppure non sembra tutto rose e fiori… pic.twitter.com/GX2kXYO8j5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 21, 2020

Selvaggia Roma ha incontrato suo padre a Live Non è la d’Urso, ma la fine del loro chiarimento non è stato mandato in onda. In quanto la bella conduttrice partenopea, vista la tarda ora, ha dovuto salutare il suo fedele pubblico, promettendogli che si rivedranno l’anno prossimo poiché questa è stata l’ultima puntata ad andare in onda di questo 2020. “Grazie per averci seguito, ci rivediamo l’anno prossimo” ha rassicurato la conduttrice, ma sicuramente Selvaggia sul profilo Instagram svelerà al pubblico della rete com’è andato a finire l’incontro con suo padre, che non è apparso molto felice di quanto dichiarato da lei al Grande Fratello Vip.