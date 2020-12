Selvaggia Roma è stata smascherata da Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso sul suo rapporto con il padre. Lui ha portato tutte le prove del caso in studio a dimostrazione della sua tesi.

Selvaggia Roma, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha sempre rivelato di avere un pessimo rapporto con suo padre. Anzi, di non averlo proprio.

L’ultima volta che l’avrebbe visto, secondo quanto rivelato da lei ad Alfonso Signorini, sarebbe quando aveva 15 anni e a nulla sarebbero serviti i vari tentativi di riavvicinarsi perché dall’altra parte avrebbe sempre trovato un muro. Tant’è che lei, pur di attirare la sua attenzione, avrebbe perfino pensato al suicidio.

Secondo Francesco Chiofalo, suo storico ex fidanzato con cui ha preso parte anche a Temptation Island con cui è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico, le cose non starebbero in questo modo in quanto lei avrebbe mentito spudoratamente e, ospite da Barbara d’Urso a Live, lui ha portato anche le prove a favore della sua tesi. In quanto Selvaggia avrebbe tutt’ora un rapporto con suo padre, tanto da averglielo presentato quando stavano insieme.

Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso: bomba su Selvaggia Roma

Selvaggia arriva in studio, felice di aver fatto questa meravigliosa esperienza! #GFVIP pic.twitter.com/hBc96gEhsF — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

Francesco Chiofalo ha subito precisato che il padre della sua ex fidanzata non è di certo in lizza per vincere il premio come papà dell’anno, ma non sarebbe nemmeno stato l’uomo descritto da Selvaggia Roma al GF Vip. I due si sarebbero visti più volte e non soltanto quando lei aveva 15 anni. Tant’è che in studio da Barbara d’Urso ha portato perfino un recente scatto che li mostra insieme.

“Guarda, questa è la foto. Lei non mi sembra abbia 15 anni qui” ha rivelato Chiofalo, entrato in studio dopo Mino Maglio che ha lanciato un appello ad Elisabetta Gregoraci. “Quando stava con me all’inizio della nostra storia, aveva i denti incisivi storti, invece in questa foto che vedi li ha aggiustati dal dentista tempo foto ed è con suo padre” ha proseguito Lenticchio.

“Una volta io e Selvaggia abbiamo litigato. Io non le rispondevo più al telefono, così suo padre chiamò il mio per sapere cosa fosse successo” ha poi raccontato. “I miei genitori possono testimoniare tutto“ ha concluso.

#GFVIPPARTY è quel magico posto in cui può succedere di tutto! Prossimo appuntamento? Lunedì (domani), alle 20:30… ovviamente in streaming su Mediaset Play, con Awed, Annie Mazzola e tantissimi ospiti dal backstage di #GFVIP! pic.twitter.com/47oHDsyJVB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2020

Francesco Chiofalo a Live Non è la d’Urso ha sganciato la bomba contro Selvaggia Roma, lasciando senza parole Barbara d’Urso. “Io voglio credere alla sua buona fede” ha replicato la conduttrice. “Ma se quello che hai detto è vero, lei avrebbe fatto qualcosa di terribile” ha concluso, ancora scioccata di come nel caso l’ex concorrente di Alfonso Signorini si sia potuta inventare una cosa simile soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno della casa più spiata d’Italia.