La fidanzata di Paolo Brosio si è sottoposta alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso, ma le cose non sono andate come sperato. In quanto la macchina ha svelato che lei starebbe con il giornalista solo per avere una maggiore visibilità.

Paolo Brosio da qualche tempo ha iniziato una relazione con Maria Laura De Vitis, una ragazza di soli 22 anni che ha conquistato il suo cuore.

La giovane però non sembrerebbe essere così sincera nei suoi confronti, in quanto sono arrivate diverse segnalazioni, con tanto di audio dove si sente la voce di lei confermare il tutto, che le vedrebbero sfruttare il giornalista soltanto per ottenere una maggiore visibilità.

Lei, che ha difeso Elisabetta Gregoraci dalle accuse di Mino Magli, ha confermato di aver mandato gli audio che la incastrano ma soltanto per vedere dove il ragazzo che voleva incastrarla fino a che punto volesse arrivare e Brosio ha confermato questa versione, ma lei per dimostrare al pubblico del piccolo schermo che dice la verità ha scelto di sottoporsi alla famosa macchina dell’Alabama.

Peccato che la macchina della verità ha sbugiardato la fidanzata di Paolo Brosio, affermando che lei starebbe con lui soltanto per puro interesse.

Paolo Brosio difende Maria Laura a Live Non è la d’Urso: il web lo deride

Maria Laura stai con Paolo Brosio per avere visibilità?

No. 🚨 FALSO 🚨#noneladurso pic.twitter.com/2b5OEOUF32 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 14, 2020

Paolo Brosio, nonostante l’audio e il risultato della macchina della verità, ha difeso la sua fidanzata, affermando che crede nelle sue parole e non al risultato del test. Anche perché non ritiene che la macchina possa risultare attendibile, mettendo in dubbio la sua validità.

“Guarda che persone autorevoli hanno scelto di sottoporsi alla macchina dell’Alabama” ha replicato Barbara d’Urso, che è rimasta spiazzata da Francesco Chiofalo. “Lì viene usata nei processi e casi giudiziari” ha aggiunto, ma lui non è sembrato scomporsi più di tanto.

“Forse la macchina dice che ho mentito perché mi sono sentita pressata dalle domande” è intervenuta Maria Laura, la fidanzata di Brosio, sottolineando come il risultato possa essere falsato in quanto era nervosa nel rispondere a domande così delicate nei suoi confronti, visto che ci andava di mezzo il suo rapporto con il giornalista, che ha continuato a difenderla nonostante tutto. Anche se il pubblico crede alla macchina della verità ed ha iniziato a prendere in giro Paolo, che si starebbe illudendo di un legame che esisterebbe soltanto nella sua mente.

L’audio choc di Maria Laura: “Il mio progetto è quello di staccarmi da Brosio” #noneladurso pic.twitter.com/KnUVHY1QS5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso ha dimostrato di avere piena fiducia nella sua compagna. Gesto apprezzato dalla padrona di casa, ma non dal suo pubblico. Convinto, ora più che mai, che la ragazza si stia soltanto prendendo gioco del giornalista e che lui si sia fatto abbagliare dalla sua bellezza senza riuscire a ragionare in maniera lucida e razionale. Sarà realmente così?