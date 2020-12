Elisabetta Gregoraci ha accusato Mino Magli al Grande Fratello Vip di vendersi per 2 euro. Lui a Live Non è la d’Urso ha smentito, lanciandole anche un appello in diretta.

Elisabetta Gregoraci è stata duramente attaccata, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, da Mino Magli. Lui ha rivelato di essere stato il suo compagno per molti anni, affermando di essere stato anche il suo amante quando lei era agli inizi della sua storia con Flavio Briatore e che quando lui è stato ricoverato, lei lo avrebbe tradito non appena lasciava l’ospedale dove lui era ricoverato.

Non appena ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, lei ha avuto modo di poter replicare a queste dure affermazioni sul suo conto smentendo ogni cosa, affermando che lui era un amico di famiglia e che le ha dato già numerosi problemi ben 15 anni fa.

Mino Magli a Live Non è la d’Urso ha avuto modo di poter replicare a sua volta all’ex di Briatore, smentendo non solo la sua versione, ma lanciandole perfino un appello in diretta televisiva su canale 5.

Mino Magli a Live Non è la d’Urso lancia un appello ad Elisabetta Gregoraci

Mino Magli, come anticipato, ha affermato che lui non era assolutamente un amico di famiglia ma che era il suo compagno, affermando anche lei in una vecchia intervista avrebbe affermato che lui era il fidanzato di sua cugina mentre ora racconterebbe una versione differente.

“Prima diceva che ero il fidanzato della cugina, ora un amico di famiglia, sono due versioni diverse“ ha replicato lui. “Io vorrei soltanto un confronto con lei, vorrei che lei raccontasse tutta la verità su di lei“ ha proseguito Mino, che ha trovato tutti gli opinionisti contro di lui, visto che ha usato termini piuttosto forti per descrivere Elisabetta Gregoraci, che ha Verissimo ha raccontato tutti i retroscena sulla sua partecipazione al GF Vip.

“Sei un po’ uno stalker nei suoi confronti, visto che dopo 13 anni sei ancora qui a parlarne” ha osservato Costantino della Gherardesca, che ha poi sottolineato che non ha alcuna intenzione di voler difendere Elisabetta, visto che non tutte le donne si riconoscono in lei, lanciando quella che agli occhi degli utenti della rete è sembrata essere una vera e propria frecciata nei confronti della conduttrice, che almeno per il momento ha scelto di non parlare più di Mino Magli dopo aver smentito le sue dichiarazioni al GF Vip, poco dopo il suo abbandono.

Dai, la tocca piano Costantino #noneladurso pic.twitter.com/yJ5YFyNngn — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 14, 2020

Elisabetta Gregoraci e Mino Magli avranno modo di chiarirsi? Probabilmente no, visto che difficilmente la conduttrice accetterà l’appello lanciato in diretta, visto le pesanti dichiarazioni sul suo conto. Dichiarazioni che di certo non fanno onore all’uomo che le ha fatte, visto che definire una donna una multiproprietà non è di certo il massimo dell’eleganza, ma lui continua dritto per la sua strada, portando questa crociata contro di lei nei salotti televisivi e sulle riviste dedicate alla cronaca rosa.