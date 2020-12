Guenda Goria senza freni: cos’è successo dopo la squalifica di Filippo Nardi

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso ha svelato cos’è successo tra lei e Filippo Nardi dopo la squalifica di quest’ultimo al Grande Fratello Vip, a causa delle frasi choc pronunciate contro Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria, durante il corso di questa diretta, è stata ospite a Live Non è la d’Urso per commentare la squalifica di Filippo Nardi al GF Vip.

Il concorrente, come ormai risaputo, è stato squalificato a causa delle frasi choc su Maria Teresa Ruta e Barbara d’Urso ha invitato in studio la figlia della conduttrice per sapere la sua opinione in merito a quanto è accaduto, visto che si era duramente espressa, con giusta causa, nei confronti del concorrente.

Guenda ci ha tenuto a ribadire quanto abbia trovato scorrette e forti le frasi pronunciate da Filippo, sottolineando come non ci sia alcuna giustificazione per quanto accaduto, rivelando però che subito dopo la diretta con il GF Vip, lui abbia immediatamente provveduto a chiamarla per porre le sue più sentite scuse per aver offeso sua madre.

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso sembrerebbe aver perdonato il concorrente perché si è scusato per quanto accaduto e sembrerebbe aver compreso il suo errore, ma non ha potuto fare a meno di ammettere cosa l’ha delusa di più in tutta questa storia.

Live Non è la d’Urso: Guenda Goria delusa dai ragazzi del GF Vip

“Il suo linguaggio è stato inqualificabile”

Guenda Goria a Live #noneladurso commenta l’espulsione di Filippo Nardi dopo le frasi sulla mamma Maria Teresa Ruta pic.twitter.com/3CkqB7pREN — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020

A Live Non è la d’Urso, la figlia di Maria Teresa Ruta non ha potuto fare a meno di rivelare che oltre alle parole di Filippo Nardi, ciò che l’ha ferita è stata anche l’atteggiamento degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip che non hanno difeso sua madre dopo che era stata attaccata da Nardi, anzi. Si sono perfino divertiti nel sentire battute di dubbio gusto.

“E’ mancata la solidarietà” ha svelato Guenda. Al proposito è intervenuta anche Vladmir Luxuria che ha preferito fare nomi e cognomi, stroncando Samantha De Grenet che ha attaccato Maria Teresa Ruta difendendo Filippo Nardi, osservando che il suo atteggiamento non è stato assolutamente dei più corretti nei confronti della conduttrice.

Anche Franceska Pepe è intervenuta, divertendo il popolo della rete, rivelando che Filippo Nardi si era espresso in maniera poco carina anche nei suoi confronti, ma che Alfonso Signorini ha saputo rimetterlo al suo posto, dandogli la punizione che più meritava per aver espresso dei commenti inopportuni nei confronti delle donne.

Vorrei una Franceska con la K nel taschino #noneladurso pic.twitter.com/YY6ZjAzgyu — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020

Guenda Goria è rimasta delusa dal cast del Grande Fratello Vip, che non hanno speso una parola per difendere sua madre, anzi. Sono sembrati piuttosto dispiaciuti nel vedere Filippo Nardi abbandonare la casa più spiata d’Italia a causa dei suoi commenti, o battute come l’ha chiamate lui, nei confronti di Maria Teresa Ruta.