Samantha De Grenet stronca Maria Teresa Ruta: “Con Filippo hai sbagliato tu”

Samantha De Grenet, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha stroncato Maria Teresa Ruta, difendendo Filippo Nardi, che è stato ufficialmente squalificato dal gioco.

Samantha De Grenet non ha preso bene la decisione del GF Vip di squalificare Filippo Nardi a causa delle frasi pronunciate non solo contro il genere femminile ma anche per i termini utilizzati contro Maria Teresa Ruta, mentre quest’ultima dormiva.

Secondo la showgirl la colpa non sarebbe soltanto di Nardi, in quanto la conduttrice sarebbe dovuta andare da lui, secondo il suo parere, manifestandogli un certo malcontento verso le frasi pronunciate sul suo conto, piuttosto che aspettare di vedere il tutto durante la diretta.

Samantha De Grenet ha stroncato Maria Teresa Ruta al GF Vip anche durante il corso della diretta di ieri sera, facendo infuriare tutti i telespettatori, ma vediamo cos’è successo subito dopo la puntata, perché il confronto tra le due non è di certo finito qui.

GF Vip, Samantha De Grenet contro Maria Teresa Ruta: “Hai aspetto la puntata”

Maria Teresa si deve pure giustificare

SDG: “Dovevi dirglielo a lui, non qui in puntata”

MTR: “questo è il tuo pensiero”#GFVIP pic.twitter.com/jTRpI5ju8k — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

Maria Teresa Ruta, dopo la puntata, ha ribadito che quelle trasmesse in onda non sono state le uniche cose che Filippo Nardi ha detto sul suo conto. In quanto avrebbe utilizzato espressioni peggiori, che la produzione ha scelto di non mandare in onda a causa dei contenuti un po’ troppo espliciti per la prima serata.

“Lui non smetteva di dirmi certe cose, sembrava quasi si fosse accanito nei miei confronti“ ha esordito la conduttrice. “Alfonso ieri ha mostrato un sacco di cose, ma tante altre non si sono viste perché non potevano mandarle in onda. Capite?” ha proseguito ed è lì che Samantha è partita all’attacco, accusandola di non averne mai parlato con Filippo Nardi che è stato squalificato dal gioco.

“Io con lui ne ho parlato, gli ho detto che non doveva dirmi certe cose, anche se non sono andata nel dettaglio, ma gli ho fatto capire che non mi faceva piacere quel suo atteggiamento“ ha replicato Maria Teresa. “Non sono andata nello specifico perché non volevo metterlo in difficoltà“ ha aggiunto.

Samantha De Grenet non ha cambiato idea su Maria Teresa Ruta e subito dopo si è lasciata andare ad uno sfogo con Andrea Zelletta, affermando di essere rimasta basita dall’atteggiamento della conduttrice: “Sono senza parole, lei ha aspettato la puntata per dire certe cose“.

SDG è ufficialmente scema: “Sono basita, MTR aspetti la puntata per dire queste cose di Nardi?”

I N C O M M E N T A B I L E #GFVIP pic.twitter.com/YlIoCLxBZ1 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

Samantha è rimasta basita dall’atteggiamento di Maria Teresa, mentre il pubblico del Grande Fratello Vip è rimasto senza parole per il suo che invece di appoggiarla per l’episodio subito, ha preferito andarle contro difendendo l’atteggiamento sbagliato assunto dall’ex concorrente che ha pagato con la squalifica immediata dal programma.