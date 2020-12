Paolo Brosio: la fidanzata Maria Laura smascherata da Maurizio Sorge a Live

Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis sono stati i protagonisti di Live Non è la d’Urso, ma lei ha fatto i conti con i paparazzi, che l’hanno smascherata ancora una volta negli studi di Cologno.

Paolo Brosio è tornato negli studi di Live Non è la d’Urso con la sua fidanzata Maria Laura De Vitis per difendere la sua relazione. Peccato però che durante il corso della diretta, la bella conduttrice partenopea abbia mostrato loro diverse segnalazioni che sono arrivate presso la sua redazione che vedono la giovane ragazza approfittarsi della popolarità del giornalista soltanto per diventare famosa.

In particolare è stato inviato un video da Maurizio Sorge, che ha rivelato di essere stato contatto da un suo amico, un certo Franco, per organizzare una paparazzata con lei, che ha fatto preoccupare Barbara d’Urso, ed un altro ragazzo ma che all’ultimo minuto non si è fatta più sentire.

Il paparazzo ha mostrato anche delle conversazioni che proverebbero il tutto, insinuando che lei stia soltanto prendendo in giro Brosio. Ovviamente, manco a dirlo, Maria Laura a Live Non è la d’Urso ha smentito il tutto.

La fidanzata di Paolo Brosio smentisce Sorge: “Mai visto prima, non lo conosco”

Dopo Jack e Rose, Harry e Sally, Noah e Allie, Sandy e Danny ora abbiamo Paolo e Maria Laura! #noneladurso pic.twitter.com/z82nGKNlMq — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020

La fidanzata di Paolo Brosio, come anticipato, ha smentito il tutto, affermando di non aver mai visto o conosciuto in vita sua il paparazzo, ma dopo qualche secondo ha rivelato che Maurizio Sorge avrebbe organizzato una finta paparazzata con Diego, il ragazzo che dice di averla baciata, soltanto per incastrarla.

In studio però, ironia della sorte, c’era Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha proprio comprato le foto a cui lei, che è stata smascherata dalla macchina della verità, fa riferimento e può assicurarle che non sono state scattate da lui, ma da un altro professionista del settore.

Ma prima di Sorge, c’è stato anche un’altra persona a smascherarla. Questa volta è un regista, Pierluigi Arcidiacono che, sempre tra le pagine del settimanale da Alessi, ha rivelato di aver conosciuto Maria Laura De Vitis durante il corso di quest’estate e che si sarebbe preso gioco di lui, realizzando un corto e un servizio fotografico, per poi abbandonarlo per Brosio e teme che la stessa sorte possa accadere anche a lui.

CHOC, secondo Lory Del Santo non è Maria Laura a stare con Paolo Brosio per interesse, ma… il contrario! #noneladurso pic.twitter.com/9CwGmhxkig — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 20, 2020

Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso non sembra assolutamente credere alle segnalazioni arrivate sul conto della sua fidanzata, affermando che essendo lui un giornalista sa benissimo riconoscere una finta paparazzata e qualcuno che vuole incastrare qualcun altro. Per questo motivo non ha alcun dubbio sulla sincerità di Maria Laura, convinto che lei sia realmente interessata a lui a dispetto di quello che insinuano e sospettano gli altri.