Barbara d’Urso preoccupata per Paolo Brosio a Live: “Mi fai tenerezza”

Barbara d’Urso non ha nascosto la sua preoccupazione per Paolo Brosio, in quanto la sua fidanzata sembrerebbe non essere sincera come dice.

Barbara d’Urso, durante questa diretta di Live, ha invitato nuovamente in studio Paolo Brosio e Maria Laura, la sua giovane fidanzata che secondo recenti prove mandate alla redazione dalla conduttrice sembrerebbe utilizzare il giornalista soltanto per avere un tornaconto personale ed ottenere un biglietto d’ingresso nel mondo dello spettacolo.

Paolo, nonostante la bella conduttrice partenopea, che poco prima era stata gelata da Gabriel Garko, gli abbia consigliato di ascoltare un audio della sua fidanzata in loro possesso in quanto il contenuto sarebbe molto particolare, si è rifiutato di farlo, credendo ciecamente al sentimento di Maria Laura.

“Io sono a conoscenza di tutto. Quell’audio l’ha fatto insieme al suo agente per avere questo ragazzo fino a dove voleva spingersi“ si è giustificato il giornalista. “Io credo a lei e non mi va di sentire l’audio” ha concluso. “Paolo, mi fai tenerezza“ ha replicato Barbara, che ha invece ha ascoltato l’audio in questione e sembra fortemente dubitare della sincerità della ragazza.

Brosio rifiuta di ascoltare l’audio choc su Maria Laura: d’Urso senza parole

Ma secondo voi chi è che ha secondi fini? Maria Laura o l’uomo del bacio misterioso? #noneladurso pic.twitter.com/RLoQ0JltFt — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 6, 2020

Palo Brosio, come anticipato poco, si è rifiutato di ascoltare l’audio in questione, affermando anche di non volere in alcun modo che Barbara d’Urso lo mandasse in onda in quanto sarebbero coinvolte anche altre persone, in quanto ce ne sarebbero ancora altre che stanno indagando non solo su questa faccenda ma su tante altre che avrebbero escogitato le persone che in questo momento starebbero provando ad incastrare la sua fidanzata Maria Laura.

In studio, dove prima c’è stato un blackout, nessuno è sembrato credere alla giovane fidanzata del giornalista, in quanto tutti gli opinionisti hanno avuto modo di poter ascoltare l’audio in questione e sembrerebbe lasciare decisamente poco spazio all’immaginazione, in quanto ammetterebbe di voler lasciare Paolo Brosio dopo aver trovato la popolarità.

“No, lo dicevo soltanto perché ero d’accordo con il mio agente e volevamo vedere dove questo ragazzo voleva spingersi, tutto qui” si è giustificata Maria Laura. “Sì, le credo. Le hanno proposto delle sfilate, varie cose che non sono mai arrivate, c’è una lunga storia dietro a tutto questo” ha concluso Paolo Brosio a Live Non è la d’Urso nonostante il suo amico Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, gli abbia consigliato di interrompere ogni rapporto con la ragazza. “Se fossi solo un tuo amico, e non il direttore del settimanale, ti direi di lasciarla subito“ ha ammesso.

Barbara d’Urso ha però fatto una promossa al suo fedele pubblico, promettendo di tornare a parlare della questione per fare maggiore chiarezza, visto che i telespettatori non hanno ben capito il motivo che avrebbe spinto Brosio a non voler sentire l’audio in questione.