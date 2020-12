Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip: Signorini una furia

Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per le frasi choc contro Maria Teresa Ruta e le donne della casa: Alfonso Signorini ha svelato tutto in diretta.

Filippo Nardi, a causa delle frasi choc pronunciate contro le donne presenti nella casa del Grande Fratello Vip, e in particolar modo verso Maria Teresa Ruta che stava riposando, è stato squalificato dal programma.

Alfonso Signorini, che avrebbe voluto fargli abbandonare il programma molto prima della puntata come rivelato da fonti vicine a Tv Blog, ha letto il comunicato in diretta, arrabbiato con il concorrente per le terribili frasi pronunciate.

Filippo Nardi è stato squalificato dal GF Vip e il pubblico del piccolo schermo non potrebbe che essere più che d’accordo con la decisione presa dalla produzione. Il gesto del concorrente è davvero imperdonabile.

GF Vip, Filippo Nardi si giustifica. Signorini: “Non fai ridere nessuno”

Filippo Nardi, non appena Alfonso Signorini gli ha mostrato le clip delle sue forti affermazioni, si è subito giustificato, affermando che si trattava di un momento goliardico e che stava semplicemente giocando.

“Sono quelle cose che si fanno in collegio“ ha spiegato il concorrente, ma Alfonso non ha voluto sentire ragioni, ricordandogli che si trova in un programma televisivo o no al bar con gli amici e nemmeno in quel contesto sarebbe stata giustificata tanta volgarità. “Onestamente andiamoci piano con le parole“ si è subito giustificato, non appena il padrone di casa gli ha mostrato tutti i titoli che sono comparsi sulle testate più importanti del paese, dove lo accusavano di aver utilizzato termini sessisti nei confronti delle concorrenti.

“Filippo, ti hanno accusato di aver utilizzato delle espressioni sessiste perché ti sei rivolto soltanto così verso le donne e non anche con gli uomini” ha replicato il conduttore, ma lui non è sembrato aver compreso la gravità delle sue parole. Ci ha tenuto però a scusarsi con Guenda Goria, in quanto ha avuto modo di poter vedere tutta la sua delusione nel sentire queste parole. “Volevo chiedere scusa a Guenda, ho visto che ci è rimasta male” ha dichiarato per poi scusarsi anche con la diretta interessa, Maria Teresa Ruta, che è rimasto profondamente scossa nel vedere durante la diretta di questa sera quelle frasi volgari dette sul suo conto.

Ma c’è chi come Samantha De Grenet ha difeso Filippo, accusando Maria Teresa di non aver sbottato con lei se le frasi che lui ha pronunciato non erano di suo gradimento. “Adesso sarebbe colpa mia?” ha chiesto in maniera retorica la conduttrice, trovando pieno consenso nel pubblico che ha trovato una caduta di stile l’affermazione della De Grenet.

Filippo, sai molto bene che stare nella Casa comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico. Hai usato espressioni che oltre ad essere offensive hanno violato regole e spirito di #GFVIP. La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco. pic.twitter.com/yWbtpGf6go — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020

Filippo Nardi ha abbandonato il GF Vip e di conseguenza rinuncia ufficialmente a prendere parte al programma, senza nemmeno presenziare in studio tra gli ex concorrenti.