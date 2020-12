By

Tante idee per dei bellissimi lavoretti natalizi da far realizzare ai bambini utilizzando la gomma crepla. Scopriamo cosa è e le idee per creare tante decorazioni colorate ed originali.

Stare a casa durante il periodo natalizio, soprattutto a causa del Covid-19 può davvero mettere sotto stress le famiglie ed in particolare i bambini, per questo abbiamo deciso di consigliarvi delle attività manuali che li vedano impegnati nella realizzazione di lavoretti natalizi in vari materiali.

Oggi vi proponiamo delle decorazioni natalizie realizzate con la gomma crepla. Scopriamo cosa è e come utilizzarla per realizzare tanti lavoretti a tema natalizio. Scopri anche i laavoretti natalizi realizzati con il DAS!

Idee di Natale: cosa è la gomma crepla

La gomma crepla è un materiale perfetto per la creazione manuale, si presenta in tantissimi colori a anche glitterata e stampata. Questa gomma, venduta solitamente in fogli pretagliati, viene chiamata anche Foammy o gomma EVA (Etil Vinil Acetato).

La gomma crepla, si può facilmente incidere, tagliare, arrotolare, incollare e persino cucire e per questo si presta davvero alla realizzazione di moltissime idea creative. Ma scopriamo tutte le decorazioni natalizie che si possono realizzare con la gomma crepla. Se ami il fai da te e vuoi proporre un’attività manuale per il tuo bambino, prova i lavoretti natalizi con la lana.

Lavoretti di Natale con la gomma crepla: i video tutorials

Ecco per voi tante idee in altrettanti video tutorials in cui impareremo a realizzare delle graziose e semplici decorazioni natalizie con la gomma crepla.

Il fiocco di Neve

Un minuzioso e brillante fiocco di neve realizzato con la gomma crepla rossa e glitterata.

L’Angelo

Un tenero angioletto realizzato con la gomma crepla argentata perfetto da appendere all’albero di Natale.

La Lanterna

Che dire di questa lanterna se non che è davvero meravigliosa? La gomma crepla permette di creare opere davvero sublimi.

La pallina

La pallina di Natale realizzata con la gomma crepla completamente intagliata a realizzata a mano.

Non vi resta che scegliere quali decorazioni natalizie in gomma crepla vi hanno colpito di più per riproporle ai bambini!

Lavoretti di Natale con la gomma crepla: le più belle immagini rubate a Pinterest

Le più belle immagini di lavoretti natalizi realizzati con la gomma Crepla. Tante idee condivise sulla bacheca di Pinterest da cui trarre ispirazione.

La gomma crepla, è davvero molto bella anche lavorata assieme al feltro come si può ammirare nelle bellissime immagini.