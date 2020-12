Natale si avvina ed ecco per voi delle idee creative per intrattenere i bambini più piccoli con il DAS. Scopriamo cosa è, come si utilizza, i video tutorial e tante immagini a cui ispirarsi.

Il DAS è una pasta modellabile, anzi forse può essere considerata ‘la pasta modellabile’ per eccellenza, quella utilizzata da moltissime generazioni di bambini e che ancora oggi trova vita tra tante piccole manine.

Il Natale è una delle occasioni per creare assieme ai nostri figli tante decorazioni, magari come regalino per i nonni, o da appendere all’albero. Scopriamo insieme cosa è il Das, come si utilizza, i video tutorial di lavoretti da fare e delle immagini per lasciarsi ispirare. Un’attività manuale che coinvolgerà anche i grandi nella creazione di oggetti che li faranno tornare bambini, almeno per qualche pomeriggio.

Cosa è il DAS, come si utilizza e come si asciuga

Il DAS è una pasta modellabile sintetica a base minerale, per le sue proprietà ricorda molto la creta, ma a differenza della creta naturale che necessita di una cottura in forno, il DAS si può asciugare anche all’aria.

Il nome DAS deriva dal nome del suo inventore Dario Sala. La pasta modellabile prima si presentava di colore grigio, poi venne introdotta in bianco e in un delizioso color terracotta. Il DAS essendo una pasta molto umida, necessita di aria per essere asciugata quindi dopo aver realizzato la creazione la si può mettere ad asciugare al sole, in una bella giornata, in un posto ventilato o c’è anche chi chiede aiuto al calore dei termosifoni.

Una aspetto molto importante che riguarda la lavorazione del DAS è proprio il suo contenuto di acqua che rende la pasta molto suscettibile all’aria e quindi deve essere lavorata piuttosto rapidamente. Se dovrete conservare una pallina di DAS già tagliata dalla forma base, si potrà conservare in una bustina per alimenti senza aria e potrà essere utilizzata per un lavoro successivo.

Scopriamo alcuni lavoretti natalizi da creare con il DAS perfetti per bimbi anche molto piccoli che potranno aiutare nell’esecuzione anche soltanto lavorando la pallina di pasta modellabile con le mani.

Lavoretti di Natale con il Das: i video tutorial più creativi

Ecco per voi alcuni video tutorial su lavoretti di Natale realizzati con il DAS. Tante idee davvero originali che saranno un’attività piacevole per tutta la famiglia e perché no, anche delle idee regalo fai da te per amici e parenti. Da tenere sempre a portata di mano, stampini per biscotti, colori acrilici e glitter.

L’albero di Natale

Un graziosissimo alberello di Natale con tante stelline. Semplice da realizzare e di grande effetto.

Addobbi per Albero con timbri

Delle deliziose decorazioni per l’albero di Natale decorate con timbri e colori.

Alberi, stelline, sfere e campanelle da appendere

Delle decorazioni da appendere all’albero e da far decorare ai bambini. Perfetti anche colorati con le dita, per i bimbi più piccoli.

Il Pupazzo di Neve

Un grazioso pupazzo di neve, un bellissimo oggetto a tema natalizio che potrà essere un regalino perfetto per i nonni.

Decorazioni per albero

Altre decorazioni ma realizzate con delle fogge e uno stile decisamente raffinato, perfette per i bimbi ma anche per i genitori.

Lavoretti di Natale con il Das: le immagini più creative da cui lasciarsi ispirare

Ecco per voi delle immagini di decorazioni e lavori a tema natalizio realizzati con le paste modellabili che potrete realizzare con il DAS!

