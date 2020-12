Se desiderate asciugare i capelli mossi, ma non avete a disposizione la piastra, come potete risolvere? Noi abbiamo la risposta a ciò.

I capelli mossi sono il giusto compromesso tra i capelli ricci e lisci, sono belli da sfoggiare, si possono fare anche a casa. Non è difficile ma ci sono anche donne che non hanno molta familiarità con piastre e phon e spazzola, per questo motivo noi siamo qui per darvi tutte le indicazioni a riguardo. I capelli mossi si possono asciugare con 4 metodi infallibili, scopriamo quali.

Come fare i capelli mossi senza piastra: 4 metodi infallibili

Le donne che desiderano sfoggiare una chioma mossa e non possono andare dal parrucchiere possono farlo a casa anche se non hanno a disposizione la piastra o la spazzola adatto. Scoprite i metodi infallibili, efficaci e soprattutto facili anche per le donne meno pratiche.

1- Calzino: sembrerà strano, ma potete creare delle onde perfette utilizzando un semplice calzino. Con le forbici appuntite tagliate la punta, in questo modo avrete due aperture. Poi raccogliete i capelli con una coda di cavallo che deve essere alta e stretta, vi consigliamo di abbassare la testa in giù. Spruzzate un pò di acqua sui capelli e un pò di schiuma per capelli mossi. Inserite i capelli nel calzino e arrotolateli bene, dovrete formare uno chignon alto, attorcigliato su se stesso e fermalo con un nastro. Adesso non vi resta che andare a letto a dormire, è la mattina seguente otterrete un risultato strepitoso. Oppure se lo fate al mattino dovete aspettare almeno 8 ore.

2- Trecce: consigliato soprattutto per una chioma lunga e voluminosa. Una tecnica antica utilizzata dalle nostre nonne quando non c’erano le piastre. Vi consigliamo di applicare su tutta la chioma lo spray modellante, dopo aver lavato i capelli e applicato il balsamo. Dividete la chioma in sezioni e poi fate delle trecce e asciugate e dopo 2-3 le sciogliete. Se lasciate qualche ora in più sarebbe perfetto.

3- Bigodini: classico metodo ma sempre attuale a chi non preferisce stressare i capelli con il calore della piastra. Non esiste un solo un tipo di bigodino, ma differiscono per dimensione. Se desiderate capelli con molti boccoli, potete utilizzare circa 20-25 bigodini da 2 cm. Dopo avere avvolto i capelli intorno al bigodino fissateli con i becchi d’oca, asciugate con il phon, mettendolo a distanza di almeno 15 centimetri. Poi toglieteli e scuotete la testa e così che potete sfoggiare una chioma mossa naturale. In commercio esistono diversi tipi di bigodini, lasciatevi consigliare al momento dell’acquisto.

4- Chignon: un metodo molto più veloce, dopo aver fatto lo shampoo, realizzate uno chignon alto e ben tirato. Lasciate così e poi liberate i capelli dopo 6 ore e noterete la differenza. Sicuramente è sconsigliato in inverno per evitare di avere per troppo tempo i capelli umidi in testa.

Non è poi così difficile asciugare i capelli ricci a casa senza la piastra!