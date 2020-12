By

Come intrattenere i bambini durante il periodo natalizio? Ecco tante idee per creare delle decorazioni bellissime con la lana.

La lana, un materiale così semplice ma così adatto all’attività manuale dei bambini, per la sua leggerezza, per i suoi colori e per la versatilità che presenta nelle varie lavorazioni.

Scopriamo come realizzare degli originali e divertenti lavoretti di Natale utilizzando la lana. Tanti gomitoli colorati a disposizione dei nostri bimbi che saranno impegnati a dar sfogo alla loro creatività, almeno per qualche ora! Scopri come realizzare dei lavoretti di Natale con il DAS.

Lavoretti di Natale con la lana: i migliori video tutorial

Tanti video tutorial da seguire passo dopo passo per realizzare dei lavoretti di Natale davvero graziosi, creativi e coloratissimi. Alberelli, angeli, ghirlande e sfere da appendere realizzati in modo semplice ed economico.

Le decorazioni per l’albero

Le decorazioni per l’albero di Natale più allegre e graziose che mai. Realizzate con della semplice lana e perfette per intrattenere in un’attività manuale i bambini.

I Pon pon

I Pon pon sono senza dubbio un elemento decorativo davvero versatile che possono essere appesi all’albero di Natale proprio come delle sfere o essere uniti tra loro per creare decorazioni davvero belle.

Gli alberi di Natale

Un albero di Natale davvero originale creato con tanti mini gomitoli di lana sui toni del verde e decorato con piccole sfere rosse, perfetti per recuperare degli avanzi di lana e per creare dei doni fai da te.

Babbo Natale

Un Babbo Natale davvero soffice, realizzato con della lana perfetto da appendere all’albero ma anche da utilizzare come chiudi pacco.

Gli elfi

Dei bellissimi e romantici elfi realizzati con dei pon pon di lana e delle sferette di legno. Pannolenci e tela di iuta serviranno per completare questa decorazione davvero originale.

L’Angelo

Un Angelo davvero elegante che possono realizzare tutti colorati dai bambini e in tonalità come oro e argento dagli adulti.

Mini addobbi

Dei graziosissimi mini addobbi per il Natale realizzati con della lana che possono diventare anche delle simpatiche decorazioni per confezionare dei ragali gastronomici come ad esempio una bellissima scatola di biscotti fatti a mano.

Lavoretti di Natale con la lana: le più belle immagini rubate a Pinterest a cui ispirarsi

Ecco per voi alcune delle più originali immagini di lavoretti di natale realizzati con la lana. Basterà lasciarvi ispirare da un modello, un accostamento cromatico e dare sfogo alla creatività di tutta la famiglia. Se cerchi un’altra idea su lavoretti natalizi da fare con i bambini scopri come realizzarli con le mollette di legno.

Davvero tante idee creative per realizzare dei lavoretti di Natale, colorati, semplici ed economici con i nostri bambini.