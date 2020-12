By

Provate con i vostri piccoli a preparare dei soffici panini da servire al posto del pane così da coinvolgerli e tenerli impegnati.

Siamo sempre tutti indaffarati e presi dai mille impegni e non si sa ancora cosa gustare durante le feste, dagli antipasti ai secondi piatti per non dimenticare i dolci!

Quando ci sono i piccoli in casa è necessario essere attenti alla scelta delle pietanze è opportuno soddisfare anche le loro esigenze e gusti. Mancano solo 4 giorni al Natale, anche se quest’anno sarà diverso dagli altri anni va comunque festeggiato con tutti i se e ma. E’ necessario non trasmettere ai bambini preoccupazioni e pensieri, anzi è necessario non solo distrarli ma tenerli impegnati visto che trascorreranno molti giorni a casa a causa della chiusura della scuola.

Provate a preparare con i vostri piccoli i panini, da servire durante le feste non solo proverete con loro a sperimentare qualche ricetta, ma invece del pane proverete dei soffici e gustosi panini.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come preparare i panini con i nostri piccoli.

Come preparare con i bambini i panini per le feste natalizie

Per il 25 dicembre e non solo potete servire al posto del pane dei soffici e gustosi panini, così da far felici i bambini. Vi proponiamo diverse ricette che potete preparare con i piccoli, i panini a differenza del pane sono più morbidi e se conservati bene potete gustarli per qualche giorno.

Scopriamo i video tutorial che vi aiuteranno nella preparazione.

1.Panini al latte

Un’idea originale invece di servire a tavola il pane. Un’ottima soluzione quando ci sono a tavola i piccoli è molto più semplice servire i panini anzichè il pane. Inoltre con loro potete prepararli senza alcuna difficoltà, magari provate la ricetta dei panini al latte che non solo sono soffici e morbidi, ma si possono anche farcire con la marmellata da gustare al mattino e non solo si mantengono morbidi per qualche giorno.

Un panino salutare che riscuoterà gran successo, pochi e semplici ingredienti per preparare questi panini al latte. Scopriamo videoricetta da preparare con i vostri piccoli.

2. Panini per le feste natalizie

Panini soffici e invitanti che potete anche servire come segnaposto oppure metterli in un cestino natalizio a centrotavola. Avete mai preparato di preparare come segnaposto dei bastoncini di formaggio? Scoprite la nostre ricette.

I panini per le feste natalizie a differenza di quelli al latte sono farciti con noci e pancetta, ma nessuno vi vieta di farcirle con gli ingredienti che preferite o che piacciono ai bambini. In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararli con i vostri piccoli.

3.Orsetti di pane

In alternativa ai panini classici vuoti o farciti, forse l’idea di realizzare un orsetto entusiasmerà di più i piccoli. Nel video noterete che dopo la preparazione gli orsetti vengono abbelliti con un nastrino, davvero originale. Non vi resta che vedere il video tutorial che aiuterà passo i piccoli su come preparare questi soffici panini da gustare a Natale.