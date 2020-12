Cicogna in arrivo al Grande Fratello: “Lo vogliamo urlare al mondo”

Cicogna in arrivo al Grande Fratello, il dolcissimo ed emozionante annuncio: “vogliamo urlarlo al mondo, la vita è meravigliosa”.

Cicogna al Grande Fratello. Due ex concorrenti che si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa di cinecittà, sposati e già genitori di una bambina, hanno annunciato l’arrivo del secondogenito.

Con una foto e delle parole dolcissime, hanno emozionato tutti i followers che, in questi anni, hanno continuato a seguirli, innamorandosi sempre di più della loro storia e della splendida famiglia che sono riusciti a creare e che tra qualche mese si allargherà conl’arrivo di un altro bambino.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, secondo figlio per la coppia del Grande Fratello

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, sposati e già genitori di Ginevra, nata nel 2017, su Instagram, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

“Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta. In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti. Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale….la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”.

Felici, innamorati e sempre più uniti, Francesca e Giovanni hanno superato anche una piccola crisi ed ora stanno vivendo un momento magico in attesa del loro secondo figlio. Felicissima anche la piccola Ginevra, pronta ad indossare i panni di sorella maggiore.

Anche Giovanni ha annunciato l’arrivo del secondo figlio pubblicando una foto in cui è con la moglie Francesca e la piccola Ginevra che mostra l’ecografia. “La felicità è reale solo quando è condivisa”, ha scritto Masiero. “Noi per sempre”, ha commentato la Rocco che è al quinto mese di gravidanza e non vede l’ora che arrivi il giorno del secondo appuntamento al buio più importante della sua vita.