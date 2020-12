Stanco del solito pandoro? Ecco alcune idee pratiche per preparare dei dolci di Natale a base di pandoro insieme ai bambini.

Alzi la mano chi non ha almeno un pandoro in casa. Se anche voi siete stufi dei soliti dolci di Natale perché non provate a rivisitarli? E chi meglio dei bambini in qualità di aiutanti a darvi una mano?

Ai più piccoli piace tanto cucinare e durante il periodo natalizio è l’occasione giusta per farlo, perché si ha più tempo per stare insieme. Per i bambini si tratta di un’attività divertente e stimolante che li aiuta s sviluppare molte competenze sia manuali e sensoriali.

E allora ecco alcune idee originali per rivisitare il classico pandoro dandogli una nuova forma e arricchendolo con farciture e creme. Il tutto da fare rigorosamente insieme ai vostri bambini.

Rivisitare il pandoro di Natale con alcune idee originali

Innanzitutto vi forniamo alcuni buoni motivi per rivisitare il pandoro dandogli nuova forma e sapore.

1) Potrete assaporare un dolce classico in una nuova veste.

2) Avrete un’ottima base da cui partire e quindi una preparazione in meno da fare, perciò risparmierete tempo.

3) Sarà divertente dare forme particolari al pandoro, ad esempio realizzando animali o altre figure che ai bambini piacciono particolarmente.

Se vi abbiamo convinto ecco alcune ricette assolutamente da provare che faranno felici i vostri bambini.

Vuoi leggere altri consigli per organizzare le feste? Clicca su => Le Idee di Chedonna per Natale 2020

Riccio di Natale: pandoro farcito con crema al mascarpone

Con questa ricetta potrete realizzare un tenerissimo riccio utilizzando un pandoro e arricchendolo con un goloso ripieno di crema al mascarpone. E’ una versione diversa del solito pandoro ripieno e anche più semplice. Questa crema è più densa della solita crema al mascarpone e quindi più adatta alla realizzazione. Vedere la gioia e lo stupore nei volti dei vostri piccoli non avrà prezzo.

Ecco tutti gli ingredienti per prepararlo:

1 pandoro

Per la crema

2 uova

6 cucchiai di zucchero

500 g di mascarpone

1 pizzico di sale

Per decorare

zucchero a velo

2 M&M’s

4 Mikado

Qui sotto nel video troverete tutti i passaggi per preparare il riccio di Natale di pandoro.

Torta Renna di Natale: con pandoro e crema di cioccolato al latte

Un’idea natalizia per rivisitare il pandoro dandogli la forma di una renna. Vi basterà avere un pandoro e farcirlo con una golosa crema pasticcera al cioccolato al latte. Poi decorarlo aiutandovi con una sac a poche, e infine applicare dei cioccolatini al posto degli occhi e delle scaglie di cioccolato per creare la bocca.

Ingredienti per la base

1 pandoro

colorante rosso

2 cioccolatini fondenti per gli occhi

brillantini commestibili a piacere

Per la farcia

Crema pasticcera al cioccolato da preparare con il bimby (altrimenti qui trovi la ricetta della crema pasticcera semplice e golosa)

1 lt di latte

90 g di farina

170 g di zucchero

4 uova

aroma vaniglia

cioccolato al latte

Qui trovi un tutorial per preparare la crema al cioccolato con il bimby.

A questo punto non dovrete far altro che seguire il video qui sotto per vedere tutti i passaggi della ricetta e realizzare la vostra Renna di Natale.

Se queste ricette a base di pandoro vi sono piaciute qui puoi scoprire come realizzare la casetta di pan di zenzero insieme ai bambini.