Provate con i vostri piccoli a preparare dei sfiziosi segnaposti natalizi da mangiare, così da coinvolgerli e tenerli impegnati durante le festività natalizie.

Mancano solo pochissimi giorni al Natale, i bambini tra poco termineranno la scuola e staranno molti giorni a casa. Per i bambini è importante tenerli impegnati a casa per evitare che si possano annoiare. Create un’atmosfera natalizia in questo particolare periodo che stiamo vivendo è davvero importante. Se avete dei bambini in casa non vi resta che provare a preparare con loro degli sfiziosi segnaposto così da abbellire la vostra tavola.

E’ necessario non trasmettere le preoccupazioni ai bambini, anzi è importante distrarli tenendoli impegnati con lavoretti natalizi. Quindi provate con i vostri piccoli a preparare dei sfiziosi segnaposti natalizi da mangiare, così per loro diventa più interessate mangiare qualcosa preparato con le loro mani. Vi proponiamo delle ricette che si preparano in poco tempo, con le video ricette che vi rendono più chiaro il tutto.

Segnaposti di Natale da mangiare da preparare con i piccoli

Il giorno di Natale ma non solo anche la vigilia potete preparare con i vostri bambini dei simpatici segnaposti, invece di utilizzare, cartoncini, penne colori e colla, bastano dei semplici ingredienti così da preparare un segnaposto sfizioso e da mangiare.

Il giorno di Natale si sa che sulle tavole abbondano diversi piatti da quelli più semplici a quelli più elaborati, ma pensate anche ai piccoli, magari con dei segnaposti sfiziosi da mangiare, come degli alberi di Natale.

1- Alberelli di pasta sfoglia

Gli alberelli di pasta sfoglia farciti con salame e parmigiano reggiano, sono sfiziosi e invitanti, un modo alternativo per servire a tavola un antipasto di Natale. Potete anche sostituire il salame con il prosciutto cotto. Scopriamo videoricetta da preparare con i vostri piccoli.

2. Bastoncini alle noci e parmigiano

I bastoncini salati con noci e parmigiano grattugiato che potete proporre come segnaposto, da accompagnare i taglieri di affettati e formaggi. Molto particolari perchè sono bicolore, davvero sfiziosi, una ricetta stuzzicante e simpatica e soprattutto semplice. Il bicolore è davvero particolare infine mettete un bigliettino con il nome. In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararli con i vostri piccoli.

3- Bastoncini di pasta frolla

In alternativa a quelli salati, potete preparare questi che sono davvero sfiziosi, magari da mettere come segnaposto al mattino, quando preparate la colazione per i vostri piccoli. Sicuramente per i vostri bambini sarà un’idea particolare e sfiziosa.

Non sapranno resistere al cioccolato, magari inzupperanno questi bastoncini in una tazza di latte caldo. In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararli con i vostri piccoli.

3. Ghirlande di pasta sfoglia

Un’idea davvero originale, si preparano senza alcuna difficoltà, basta acquistare la pasta sfoglia e poi farcirla, magari in modo diverso così da avere più scelta. Non solo come segnaposti, si prestano benissimo come antipasti sfiziosi da servire durante le feste.

Gli ingredienti che abbiamo scelto sono il pomodoro, parmigiano, pesto, speck, ma potete tranquillamente variare, a voi e ai vostri bimbi la scelta.

Dopo aver srotolato la pasta sfoglia, la tagliate a striscioline, possono farlo anche i piccoli, magari fate attenzione agli utensili che utilizzate. Ricordate che dovrete lavorare in tutta sicurezza. Poi farcite ogni strisciolina e arrotolate su se stessi formando le ghirlande di pasta sfoglia. Poi utilizzate uno stecchino alla base, così da tenere in piedi le girandole. Personalizzate con i piccoli, magari con nastri e decorazioni particolari. Sicuramente ai piccoli non mancherà la fantasia. Un segnaposto da provare seguite la ricetta perfetto per il pranzo di Natale o Capodanno, la ghirlanda è proprio un simbolo natalizio! In questo video tutorial potrete trovare tutta la ricetta e capire come prepararle con i vostri piccoli.

