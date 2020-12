Le idee regalo per una mamma in occasione del Natale 2020: utili, significative e soprattutto in grado di aiutarla a trasformarsi nella madre che avrebbe sempre voluto avere.

A causa delle misure di sicurezza necessarie per contenere il contagio da Coronavirus, negli ultimi mesi i genitori hanno trascorso moltissimo tempo con i propri bambini, scoprendo una volta ancora quanto il mestiere di genitore sia delicato e complesso.

Proprio per questo motivo nel corso dell’ultimo anno gli interrogativi sul ruolo educativo dei genitori sono aumentati a dismisura e forse i genitori si sentono più incerti che mai in merito a cosa sia giusto e cosa sia sbagliato fare nei confronti dei loro bambini. Ecco allora che “Il Libro che vorresti che i tuoi genitori avessero letto” arriva in soccorso di tutti coloro che si trovano alle prese con il compito più difficile e più affascinante della loro vita.

Idee regalo 2020: il libro per il benessere psicologico di mamma, papà e bambini

Prima di essere genitore, ogni genitore è stato figlio: tutte le esperienze che ha collezionato nel corso dell’infanzia hanno contribuito e contribuiscono a formare il suo carattere da adulto e la sua relazione nei confronti dell’infanzia.

Per questo motivo comprendere i meccanismi che hanno costruito e caratterizzato il rapporto con i propri genitori aiuta ogni adulto a costruire un rapporto sereno e positivo con i propri figli.

Molti genitori pensano ovviamente che il segreto dell’essere dei buoni educatori nei confronti dei propri figli sia evitare gli errori dei propri genitori e quindi evitare ai bambini tutti i piccoli e grandi traumi che hanno caratterizzato la loro infanzia.

Purtroppo questo non è sempre corretto e non è nemmeno di facile applicazione: le “ingiustizie” che abbiamo subito da piccoli potrebbero aver lasciato nel nostro inconscio grandi cicatrici di cui non riusciamo a renderci conto e che influenzano in maniera profonda il nostro atteggiamento nei confronti dei bambini e dell’infanzia in generale.

Il libro della psicologa Philippa Perry spiega ai genitori come connettersi con il proprio bambino interiore, come ascoltarlo e come interrompere gli schemi di comportamento negativi che hanno ereditato dalle proprie dinamiche familiari.

Inoltre insegna una grande e scomoda verità: che, anche se armati delle migliori intenzioni, tutti i genitori possono sbagliare, ma non per questo diventano genitori orribili e indegni di crescere i propri figli.

Accettare i propri errori e imparare ad andare oltre di essi per continuare a migliorare ogni giorno è uno degli scopi principali che ogni nuovo genitore si dovrebbe porre, con serenità e responsabilità.

Chedonna ha selezionato tante altre idee per il Natale 2020: puoi trovarle qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mind Practice® (@mind.practice)

Continuare ad ascoltare il proprio bambino e a dialogare con lui in merito ai propri sentimenti è importantissimo, anche nel caso di errori, incomprensioni e litigi.

Il libro non è un manuale teorico. Al contrario è ricco di esempi e di storie personali, nonché di esercizi pratici e di tanti spunti di riflessione per trasformare ogni mamma e in ogni papà nel genitore migliore per il proprio figlio.