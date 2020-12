Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, Filippo Nardi non ha smesso di far parlare di sé neanche per un minuto. Stavolta rischia grosso.

Giusto ieri vi avevamo parlato della bomba lanciata al Grande Fratello Vip da Filippo Nardi. L’inquilino della casa più spiata d’Italia aveva difatti offeso verbalmente con un tono poco consono la coinquilina, Maria Teresa Ruta definendola tra i tanti complimenti “bordeline“.

Ma non è tutto, Filippo Nardi il conte d’Inghilterra, si era già messo nei pasticci e aveva attirato l’attenzione delle inquiline della casa.

Stavolta però, il conduttore e ex gieffino rischia grosso. Leggiamo insieme i provvedimenti per Filippo Nardi.

Filippo Nardi verso la squalifica: parla Signorini

Secondo quanto si apprende da fonti vicino a Mediaset, ci sarebbero forti imbarazzi, definendo la questione relativa all’insulto che Filippo ha rivolto a Maria Teresa Ruta “una cosa raccapricciante, indifendibile e ingiustificabile” e che secondo quanto riportato dalle fonti meriterebbe l’immediata espulsione, senza dunque attendere il venerdì sera.

Alfonso Signorini in veste di conduttore del programma sembrerebbe in prima linea per la squalifica effettiva di Filippo Nardi. Tuttavia, si attenderà domani per decidere le sorti dell’inglese, durante il Comitato Editoriale.

Insomma una situazione abbastanza forte e a tratti drammatica che porterebbe ad una nuova espulsione all’interno della Casa del Grande Fratello. Non ci resta che aspettare le prossime ore per scoprirne gli sviluppi.