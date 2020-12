Panico al Grande Fratello Vip 2020: la frase choc di Filippo Nardi spaventa Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Panico al Grande Fratello vip 2020 per una frase pronunciata da Filippo Nardi. Il conte, a distanza di quasi vent’anni dalla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello quando abbandonò il gioco dopo soli 13 giorni poiché insofferente alle rigide norme della trasmissione chiedendo a gran voce un pacco di sigarette, è tornato nella casa di Cinecittà per ripetere l’esperienza.

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, Filippo si è sistemato nella stanza blu, quella in cui dormono, tra gli altri, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nardi si è immediatamente messo comodo e scatenando il panico in Maria Teresa e Stefania che hanno cercato immediatamente conforto in Giulia Salemi e Adua Del Vesco.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 2020: “Vi dà fastidio se giro nudo?”

Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo la lite furibonda tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, a scatenare il panico, soprattutto in Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta è stato Filippo Nardi che, nella stanza blu, si è cambiato indossando l’accappatoio. Filippo, poi, ha chiesto a Stefania e Maria Teresa di poter mostrarsi nudo in stanza scatenando il panico nelle sue coinquiline che, in cucina, hanno raccontato immediatamente l’accaduto a Giulia Salemi e Adua Del Vesco.

Giulia, schietta e diretta, ha rassicurato immediatamente la Orlando e la Ruta spiegando che, qualora accadesse una cosa del genere, Nardi sarebbe immediatamente squalificato. Poi ha chiesto spiegazioni al diretto interessato che è arrivato in cucina per mangiare un’insalata.

Filippo Nardi ha chiesto se può andare in giro nudo MTR : “Non sapevo cosa dirgli sinceramente non ho letto il regolamento sui piselli” AIUTO ✈️✈️✈️#gfvip — IMMA TATARANNI OFFICIAL ®️ (@Tata_Imma) December 12, 2020

#filipponardi LO VUOI CAPIRE CHE NON PUOI TIRARE FUORI IL PISELLOOOOOOO AHAHAHAHAHA #GFVIP — Antonietta (@_itsantocass) December 12, 2020

“Ma non vado in giro col coso di fuori, però se mi sto cambiando e mi scordo si vede.Mm Mgari lo faccio senza pensarci, ma non voglio andare in giro con il coso di fuori tranquille, è dentro”, ha poi detto il conte il cui ingresso nella casa ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan.