Filippo Nardi: Chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Filippo Nardi, insieme a Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet, è uno dei nuovi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello dopo l’annuncio del prolungamento del programma.

In realtà lui è volto noto del grande reality. Aveva già partecipato nel lontano 2001 al Grande Fratello Nip. Ve lo ricordate?

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui: chi è, carriera, vita privata e instagram.

Filippo Nardi: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Filippo Nardi

: Filippo Nardi Nome d’arte : Uncle Doc

: Uncle Doc Luogo di nascita: Londra

Londra Data di nascita : 30 maggio 1969

: 30 maggio 1969 Età: 51

51 Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Professione : DJ e conduttore

: DJ e conduttore Altezza: 194 cm

194 cm Peso: 90

90 Tatuaggi: Filippo Nardi ha tantissimi tatuaggi, uno dei più visibili sul braccio destro, una scritta gotica. Ha tatuato nel torace un grande veliero

Filippo Nardi ha tantissimi tatuaggi, uno dei più visibili sul braccio destro, una scritta gotica. Ha tatuato nel torace un grande veliero

Filippo Nardi è nato a Londra il 30 maggio 1969, segno zodiacale gemelli. La mamma è figlia di una coppia di ebrei polacchi mentre la nonna è araba e il padre fiorentino. I genitori di Filippo Nardi si sono conosciuti durante gli studi di Belle Arti della madre e, dopo il matrimonio, si sono trasferiti nella capitale inglese. E’ proprio qui che Filippo Nardi comincia ad appassionarsi alla musica e ben presto comincia a muovere i primi passi nelle discoteche inglese in qualità di DJ.

Filippo Nardi: vita privata

Della vita sentimentale diFilippo Nardi non sappiamo molto. Non è chiaro, infatti, se l’uomo abbia una relazione ma c’è un grande ed importante legame nella sua vita: quello con suo figlio Zachary, avuto con la prima moglie Benedetta Dolfi. Il ragazzo ha da poco festeggiato i 18 anni.

Dopo la sua prima esperienza al GF, però, l’uomo è stato per un po’ lontano da Zack, perché affetto da una depressione che non riusciva a superare.

Filippo Nardi: lavoro e carriera

Filippo Nardi comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica come disc jockey di genere house e da discoteca, aprendo gli spettacoli di quello che lui stesso considera il primo vero DJ della musica house, Paul Anderson.

Nel 1988 registra la sua prima produzione per la Virgin Records. Nei primi anni novanta cambia vita e dall’Inghilterra si trasferisce nel 1996 in Toscana per gestire una scuola di windsurf.

Nel 2001 entra nella casa del Grande Fratello, da cui esce volontariamente dopo soli 13 giorni. Successivamente partecipa al programma di Piero Chiambretti su Rai2, per poi ritornare in Mediaset vestendo i panni di una Iena su Italia 1. Nel 2002 e nel 2007 conduce l’anteprima del Festivalbar e durante i primi anni 2000 si continua a concentrare sulla sua attività di DJ in giro per le più famose discoteche d’Italia. Negli ultimi anni ha continuato a produrre musica con il nome d’arte Uncle Dog. Ma la sua esperienza televisiva non è ancora conclusa: nel 2018 lo ritroviamo nel piccolo schermo grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi e successivamente come tutor dandy di Detto Fatto.

Filippo Nardi: Grande Fratello del 2001

Filippo Nardi ha partecipato al Grande Fratello Nip nel 2001. Un’esperienza breve ma intensa la sua. Uscito dalla casa volontariamente dopo soli 13 giorni. Tutti ricorderemo la sua domanda: “Dove sono mie sigarette?” all’abbandono della Casa.

Filippo Nardi: Isola dei Famosi 2018

All’Isola dei Famosi abbiamo visto Filippo come concorrente nell’edizione del 2018 e come presunto inviato (poi smentito) nel 2019..

Difatti ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi, come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, venendo definitivamente eliminato nella settima puntata.

Filippo Nardi: Grande Fratello VIP

Filippo Nardi è uno dei concorrenti che entreranno a breve nella casa del Grande Fratello Vip 2020, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini.

Filippo riuscirà questa volta ad adeguarsi ai ritmi e meccanismi della casa?