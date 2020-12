Grande Fratello Vip, il popolo di Twitter è insorto per alcune rivelazioni e commenti poco appropriati di Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta. Anche Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa non ci sta e sbotta sui social.

Filippo Nardi non nutre una profonda simpatica per l’inquilina Maria Teresa Ruta, per questo motivo all’interno della casa non ha tardato a dimostrarlo con battute e commenti a volte inappropriati.

Maria Teresa Ruta è crollata addormentandosi con la bocca aperta e la testa poggiata sulle gambe di Pierpaolo, così Filippo Nardi ne approfitta per fare ironia di cattivo gusto sulla concorrente. “Quanto mi pagate se ‘teabaggo’ la Ruta?”.

Ma non finisce qui. Filippo Nardi inoltre, durante un momento di confronto in giardino gli inquilini della casa si sono trovati a parlare dello scontro che c’è stato tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

“Maria Teresa dice che Tommaso mi ha nominato si è fatto influenzare da Filippo, allora io mi sono incazzata con lei”, spiega la Orlando. “Ma da dove parte questo concetto? Non capisco…”, interviene Andrea Zelletta. “Dalla sua mente e basta. Io non sono un medico, però per me è borderline, la vedo quasi come ‘psicosi’ a momenti”, dice Filippo Nardi, secondo il quale la Ruta soffrirebbe di un disturbo di personalità.

Queste parole del dandy inglese hanno fatto risollevare Twitter e anche e soprattutto la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria che ha voluto dire la sua su Twitter.

Guenda: “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre”

Guendalina Goria, ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip è pronta a difendere sua madre, Maria Teresa Ruta dalle parole di Filippo Nardi.