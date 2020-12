Al GF Vip non ci sarà più Ginevra Lamborghini, membro della storia famiglia nostra e sorella della più famosa Elettra, e Signorini ha spiegato il motivo della sua assenza, ma lei sembrerebbe dissentire.

Al GF Vip, con la seconda ondata di vipponi in arrivo, avrebbe dovuto essersi anche Ginevra Lamborghini, ma purtroppo, come annunciato da Alfonso Signorini stesso, il suo ingresso è saltato. Il motivo?

A rivelarlo è stato il conduttore stesso, ammettendo che la sorella di Elettra avrebbe chiesto delle specifiche clausole nel contratto, impedendo che in puntata si potesse parlare della sua famiglia, visto che non tutti i legami con i suoi parenti sono propriamente idilliaci.

Ginevra non ha commentato la notizia, ne tantomeno smentito quanto rivelato dal padrone di casa, ma nelle scorse ore sui social ha scritto delle frasi che sembrerebbero essere rivolte proprio a Signorini. In quanto pubblicate poco dopo le dichiarazioni da lui rilasciate sul mancato ingresso. Semplice coincidenza o c’è qualcosa di più?

Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip: lei replica a Signorini?

Ginevra Lamborghini sul suo profilo Instagram ha scritto alcuni messaggi, senza fare nomi, che secondo gli utenti della rete sembrerebbero essere rivolti proprio ad Alfonso Signorini, visti che sono stati pubblicati poco dopo le sue dichiarazioni in merito alla sua mancata partecipazione.

“Devo ammettere che quando ascolto le balle che dite sul mio conto penso sempre che avete molta fantasia“ ha esordito Ginevra sul suo profilo Instagram. “Ricordatevi sempre che le bugie hanno le gambe corte e quando dovete dirle almeno fatelo bene” ha proseguito. “Devo insegnarvi io come si mente? ha chiesto in maniera retorica.

“Proprio a voi che siete così bravi a dirli? Dai, non credo. Almeno così mi fate fare due risate” ha concluso per poi aggiungere in un secondo momento: “Un leone non bada di certo a quello che dice una pecora“ ha scritto.

La sorella di Elettra, tra l’altro lei ama provocare i fan con i suoi originali look, o è semplicemente un caso che le sue parole siano comparse sui social proprio poco dopo le dichiarazioni di Alfonso Signorini sul suo mancato ingresso nella casa più spiata d’Italia? Lei, come anticipato, non ha voluto fare nomi quindi potrebbe trattarsi di tutt’altro, ma gli utenti della rete sono convinti che quelle parole siano proprio rivolte al conduttore o a sua sorella Elettra. Altrimenti non capiscono il senso di scriverlo pubblicamente, anche se potrebbe essere un semplice sfogo e niente di più.

Nomination sconvolgenti e scontri sempre più duri: rivediamo insieme il meglio dell’ultima puntata di #GFVIP 🤳🏻https://t.co/Nz4pbSn4OK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 15, 2020

Ginevra Lamborghini si è scagliata contro Alfonso Signorini? La risposta a questa domanda purtroppo non è possibile averla, ma sicuramente il pubblico del piccolo schermo avrebbe voluto vederla nella casa del GF Vip per scoprire il motivo che ha spinto lei e sua sorella Elettra a tagliare ogni possibile rapporto. Ma purtroppo, almeno per il momento, non ne sapremo mai di più riguardo la loro famosa lite.