GF Vip, Alfonso Signorini ha rivelato il vero motivo per cui Ginevra Lamborghini non ha più voluto varcare la famosa soglia rossa.

Al GF Vip sarebbe dovuta entrare Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ma all’ultimo minuto lei ha dato buca Alfonso Signorini. In molti si sono chiesti per quale motivo lei avesse scelto di non prendere parte al programma, visto che era la sua grande occasione per farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo, visto che di lei sa poco e niente.

A svelare l’arcano è stato il padrone di casa che in collegamento dal GF Vip Party ha raccontato al pubblico di canale 5 per quale motivo lei non ha voluto più prendere parte al progetto e sì, c’entra Elettra in questa scelta.

Attenzione la cantante di Musica e il Resto scompare non è intervenuta in merito a questa partecipazione, ma è stata sua sorella a citarla chiedendole di non fare il suo nome e quello della sua famiglia durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Signorini contro Ginevra Lamborghini al GF Vip: “Non sei la Versace”

Alfonso Signorini non le ha di certo mandate a dire e, durante il corso del suo intervento, ha raccontato per filo e per segno quello che è successo tra lui e Ginevra Lamborghini, che era una delle concorrenti più attese di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma che purtroppo ha scelto di non prendere più parte al programma di successo di canale 5.

“Sono del parere che sarebbe stata una grandissima concorrente, anche perché ha fatto un buon provino” ha rivelato il padrone di casa, che nel corso di questi giorni è stato costretto a rispondere alle polemiche dei fan. “Ritengo sia una ragazza molto intelligente, bella, elegante ma al tempo stesso anche ironica e divertente” ha proseguito Alfonso. “Aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso ma non ha voluto più prenderne pretendeva delle clausole a livello contrattuale“ ha ammesso.

“Non voleva parlare di Elettra Lamborghini durante il suo percorso perché non ci va d’accordo. E non voleva nemmeno che si parlasse della sua famiglia, ma allora mi chiedo: di cosa dovremmo parlare?” ha chiesto in maniera retorica. “Tu entri nel programma perché sei una Lamborghini. Hai una sorella famosa, la persona più famosa della sua famiglia, che proviene da un ceppo storico” prosegue Signorini. “Non so di cosa avremmo dovuto parlare, forse della sua linea di moda? Non è mica Donatella Versace“ ha aggiunto pungente.

“Io non sono di certo quel tipo di conduttore morboso che sta lì a voler sapere, ma sapendo che tra lei e sua sorella non scorre buon sangue, è ovvio che le avrei chiesto il perché” ha confidato il conduttore. “Una volta che lei non avrebbe voluto parlarle, le avrei chiesto di mostrare a tutti quanti chi è davvero” ha continuato. “Alla fine è una scelta sua, io non c’entro nulla, ma abbiamo trovato dei validissimi sostituiti” ha rassicurato i fan.

“Ad esempio, mi viene da paragonarla a Francesco Oppini“ ha poi riflettuto, citando il figlio di Alba Parietti, che ieri è stato messo in imbarazzo da Antonella Elia. “Di lui non potevo non parlare di Alba, ma ad un certo punto non l’abbiamo più fatto perché è riuscito a conquistarsi un’identità molto forte“ ha concluso.

Alfonso Signorini ha spiegato perché Ginevra Lamborghini non sarà al GF Vip, facendo finalmente chiarezza su questa faccenda che tanto ha appassionato il pubblico del piccolo schermo.