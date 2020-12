Signorini è stato travolto dalle proteste del popolo del web che chiede provvedimenti in merito ai risultati del televoto al GF Vip, che vedono coinvolti voti di utenti stranieri. A Casa Chi il conduttore ha provato a fare chiarezza.

Alfonso Signorini, nelle ultime ore, si è ritrovato a fronteggiare l’ira del popolo della rete, che si è fatto sentire e non poco minacciando di boicottare il Grande Fratello Vip. Che cosa è successo?

Gli utenti della rete non sono riusciti a spiegarsi come mai durante le due ultime dirette, attraverso il televoto, Adua Del Vesco e Dayane Mello siano riuscite ad ottenere l’immunità, in quanto nei sondaggi apparsi sulle varie fanpage si sono sempre classificate ultime, mentre in puntata hanno ottenuto il massimo dei punteggi. Facendo una rapida ricerca sul web, i telespettatori hanno scoperto che a salvare le due concorrenti non sono stati loro ma i telespettatori spagnoli e brasiliani che hanno pilotato il televoto inscenando numerose strategie, non valide, per permettere alle proprie beniamine di poter proseguire con il loro percorso nella casa più spiata d’Italia.

Il web non ci sta e chiede che la produzione possa prendere seri provvedimenti a riguardo, visto che i voti validi sono soltanto quelli provenienti dal suolo italiano e non da tutto il mondo. In collegamento con Casa Chi, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sullo scandalo scoppiato al Grande Fratello Vip, provando a fare chiarezza sulla questione.

GF Vip: Signorini fa chiarezza sui voti di Dayane ed Adua Del Vesco

Il conduttore del GF Vip, come anticipato, in collegamento con Casa Chi ha provato a fare chiarezza, precisando che lui in tutta questa storia non c’entra assolutamente nulla, ma è un aspetto del programma che riguarda la produzione.

Alfonso Signorini ha rivelato che in realtà ci sarebbe una piccola precisazione da fare, che renderebbe i voti stranieri validi al fine di influenzare le dinamiche del gioco. Quale? Sono validi soltanto i voti provenienti dal suolo italico per quanto riguarda il televoto, mentre per quanto riguarda il sistema di votazione via web, attraverso il portale ufficiale del programma, è permesso a tutti senza alcuna distinzione per quanto riguarda la nazione in cui ci trova.

“Ci tengo a precisare che questa questione non riguarda me, ma la produzione del programma, però mi hanno riferito che mentre il televoto è proibito a chi non è residente in Italia, per quanto riguarda le votazioni attraverso il portale web, invece, è libero a tutti“ ha rivelato il conduttore in collegamento a Casa Chi, che ha fatto infuriare il pubblico anche perché sembrerebbe aver mentito a Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

“Rispetto a quanto successo mesi fa” ha poi proseguito, facendo riferimento a quanto i fan spagnoli sono riusciti ad eliminare Franceska Pepe dalla casa. “Non ho alcun aggiornamento a riguardo” ha concluso, ma il web anche questa volta non sembrerebbe essere d’accordo con lui in quanto, come dimostrato nel post più in basso, nel regolamento non ci sarebbe alcuna distinzione tra la preferenza espressa in rete e quella attraverso uno smartphone.

RAGA SIGNORINI HA DETTO UNA GRANDISSIMA CAZZATA si vuole parare il culo e basta #gfvip #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP pic.twitter.com/duEY6bEHPH — esaurita roma (@parliamoditommy) December 9, 2020

Durante la diretta di venerdì prossimo, Signorini al GF Vip farà maggiore chiarezza sulla questione? Staremo a vedere.