Al GF Vip è scoppiato un vero e proprio scandalo. Il popolo della rete ha notato una strana anomalia con il risultato del televoto e chiede a Signorini di prendere seri provvedimenti a riguardo.

Al GF Vip gli scandali sono all’ordine del giorno e non sono di certo una novità e priorità di questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini su canale 5, ma questa volta il pubblico del piccolo schermo e della rete è davvero furioso per quanto accaduto e minaccia di boicottare il programma, ma cos’è successo?

Nelle ultime due puntate, come i telespettatori più informati sapranno bene, il televoto ha stabilito chi sono i due concorrenti immuni dalla nomination e con grande sorpresa ad ottenere tale privilegio sono state Adua Del Vesco e Dayane Mello. Quando Alfonso signorini ha annunciato il responso del pubblico, il risultato è apparsa abbastanza strano in quanto le due concorrenti nei sondaggi sul web risultavano sempre essere agli ultimi posti, mentre ora sono riuscite ad avere perfino la meglio su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno sempre riscontrato un certo successo tra il pubblico da casa.

Purtroppo, facendo una rapida ricerca sul web, si è scoperto che i risultati non sono così cristallini come si credono, in quanto è risultato, come potrete notare dallo screen pubblicato nel secondo paragrafo, che in realtà Adua e Dayane, che è finito nel bel mezzo di uno scandalo per una presunta bestemmia, sono state salvate sì dal pubblico ma non quello italiano.

Le due hanno ottenuto la maggior parte dei video fai fan brasiliani e spagnoli che hanno utilizzato metodo illeciti, disponendo di migliaia di voti a persona. Ciò ha fatto infuriare i fan che ritengono che il televoto del GF Vip sia stato truccato, ma vediamo meglio per quale motivo.

GF Vip, fan brasiliani salvano Dayane Mello ed Adua Del Vesco: il web insorge

PURE I MESSAGGI IN CODICE 😂 dai raga qui è veramente follia, mandate in tendenza #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP #gfvip pic.twitter.com/rYEk5Nkpm5 — goodyears✨28062014 (@isafamilyshowor) December 9, 2020

Quando ci sono le nomination ogni utente ha disposizione 7 voti al giorno e non di certo mille come ne fanno uso i fan esteri, che hanno creato account fake per votare le loro beniamine al Grande Fratello Vip, ma non solo.

I voti validi sono soltanto quelli provenienti dal suolo italico. Per queste due ragioni i voti dati in favore di Dayane Mello ed Adua Del Vesco non sono validi. Il popolo della rete è davvero furioso per l’accaduto e chiede a gran voce che vengano presi seri provvedimenti a riguardo, in quanto in questo modo non viene espressa una reale preferenza e a farne le spese, oltre ai telespettatori che si sentono presi in giro, sono i concorrenti stessi che eliminati pensano di non aver riscontrato il favore del pubblico da casa, come è accaduto a Franceska Pepe, che è stata costretta ad abbandonare il gioco per i voti truccati dagli spagnoli.

La stessa Franceska, che non molto tempo fa si è scagliata contro Matilde Brandi, ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram, facendo notare che Adua Del Vesco viene votate perfino “dalle tribù indigene dall’Amazzonia” piuttosto che dal bel paese. Il pubblico per questo non ci sta e chiede a gran voce che vengano presi seri provvedimenti a riguardo, altrimenti boicotterà il programma smettendo di seguirlo e unfollowando gli account social ufficiali.

Propongo un unfollow di massa verso il @GrandeFratello, su tutti i social, e un boicottaggio di massa alla puntata di venerdì. Se proprio volete seguire la puntata guardatela da Mediaset Extra e non da canale 5.#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP

🚨🚨🚨Fate girare🚨🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/ciIigL4hd4 — Adriana (@Adriana84185460) December 9, 2020

Come reagiranno Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip di fronte a questa richiesta dei telespettatori che si sentono presi in giro a causa dei voti fasulli esteri?