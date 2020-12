Lo stress da lutto è una particolare forma di stress che si manifesta nei giorni e nei mesi successivi a una perdita. Ecco come va gestita e come impedire che diventi cronica.

La morte di un nostro caro è un evento che produce un enorme dolore emotivo. Com’è naturale che sia, questo dolore finisce con il trasformarsi in uno stress psicofisico che si manifesta anche attraverso fenomeni psicosomatici che possono alterare profondamente l’equilibrio psicofisico di una persona.

Come qualsiasi altro trauma, anche il lutto viene elaborato dalla nostra psiche nel corso del tempo. Se questa elaborazione non avviene affatto oppure non avviene in maniera corretta, lo stato di stress può diventare cronico e incidere profondamente sulla qualità della vita di un individuo e delle persone che gli stanno intorno.

Quali sono i sintomi dello stress da lutto? Dopo quanto tempo scompaiono e soprattutto quando rischiano di diventare cronici?

Lo stress da lutto esiste ed è diverso dal dolore

Tutti abbiamo sperimentato o abbiamo osservato in un’altra persona i sintomi dello stress da lutto, anche se probabilmente non li avremmo definiti in questo modo.

perdita dell’appetito e insonnia

nervosismo e scoppi di pianto

tristezza profonda e continua

disinteresse e distacco nei confronti del presente

incapacità a svolgere mansioni di carattere quotidiano

Questi appena elencati sono i sintomi più comuni e meno gravi, che però possono sfociare rapidamente in:

alterazione della memoria a breve termine

distacco e disinteresse nei confronti del presente

apatia

depressione

Le 5 fasi dell’elaborazione del lutto

Il processo di elaborazione del lutto si articola in cinque differenti fasi e, naturalmente, parte proprio dalla sensazione di shock e spaesamento che si sperimenta nei giorni appena successivi alla perdita della persona cara, quindi nel momento in cui lo stress da lutto è al suo apice.

Negazione: fase in cui sembra impossibile non accettare la perdita della persona cara. Sembra che il mondo intero abbia perso di senso e ci si ripete “non è possibile” Rabbia: una fase transitoria in genere piuttosto breve, durante la quale la persona che ha sperimentato il lutto manifesta il dolore attraverso l’aggressività nei confronti del mondo esterno Negoziazione: si accetta la perdita ma si comincia a provare un grande senso di colpa poiché si comincia a ritenere di non aver fatto abbastanza Depressione: dopo aver espresso la propria rabbia e dopo essersi rimproverato di una serie pressoché infinita di cose, il soggetto che ha subito il lutto raggiunge il livello più profondo del dolore. Si tratta di un processo perfettamente normale, che precede la fase di “guarigione” Accettazione: dopo essere uscito dalla fase depressiva, il soggetto è in grado di accogliere il lutto nella propria vita e, finalmente di accettarlo. Il dolore non è scomparso, è semplicemente stato mescolato alle altre emozioni della vita.

L’elaborazione del lutto, normalmente, dura dai 6 ai 12 mesi, ma naturalmente esistono varie eccezioni a questo periodo di tempo. Questo non significa che persone diverse soffrano di più o di meno: significa soltanto che ogni essere umano compie un percorso unico quando tocca con mano il dolore per la perdita di una persona cara.

Cosa accade quando non superiamo lo stress da lutto?

Purtroppo, come tutti i processi di guarigione, anche quello del superamento del lutto può incontrare degli ostacoli insormontabili, finendo con il trasformare una condizione transitoria in una condizione cronica.

Quando lo stress da lutto non viene superato, infatti, si finisce con lo sperimentare diversi stati psicologici di varia gravità.

Lutto Acuto

Nella primo periodo dopo la perdita i sintomi emotivi dello stress si trasferiscono nella sfera fisica e compromettono profondamente la salute della persona. Quest’ultima finirà per sperimentare:

stanchezza cronica

debolezza del sistema immunitario

varie somatizzazioni ( febbre, dolori più o meno acuti che variano a seconda della storia personale e medica del paziente)

Se questi sintomi non spariscono nel giro di qualche mese possono diventare uno stato abituale per il paziente, che quindi sperimenterà un peggioramento considerevole del suo stato psicofisico.

Lutto integrato

Molte persone che non riescono ad attraversare con successo tutte le fasi dell’elaborazione del lutto finiscono per “bloccarsi” tra la fase della negoziazione e quella della depressione.

In questa condizione lo stress emotivo del lutto viene integrato nella vita quotidiana, fino quasi a diventare tutt’uno con essa. Il dolore è una condizione permanente che diventa più acuto durante ricorrenze particolari, come compleanni, anniversari, feste che tradizionalmente si trascorrono in famiglia come il Natale.

Lutto Complicato

Le persone che affrontano in maniera sana il lutto integrato finiscono per condurre una vita grossomodo normale, durante la quale il dolore per la perdita finisce lentamente per attenuarsi e comunque non impedisce il normale svolgimento di tutte le attività quotidiane così come non impedisce la continuazione della vita emotiva della persona che ha subito il lutto.