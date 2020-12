Provate con i vostri piccoli a preparare degli antipasti sfiziosi e facili, così da coinvolgerli e tenerli impegnati.

Il Natale è alle porte bisogna organizzarsi abbellendo casa con oggetti tipici natalizi, ma quando ci sono i bambini in casa non bisogna mai trascurare nessun dettaglio. Provate a coinvolgerli non solo nella preparazione di decori, ma anche di ricette sfiziose.

Magari optando ad antipasti sfiziosi che non solo possono preparare, ma anche gustare loro. E’ importante per i più piccoli coinvolgerli e avvicinarli alla cucina, così da stimolare la creatività e la manualità. Mi raccomando fate attenzione a quando si utilizzano gli utensili per la preparazione di questi antipasti la sicurezza è fondamentale in cucina quando ci sono i piccoli.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo suggerimento su come preparare con i vostri piccoli 2 sfiziosi antipasti natalizi.

Pupazzi di neve salati al formaggio: una vera delizia

I pupazzi di neve sono antipasto di Natale originale, sfizioso e divertente, pensato proprio per i bambini. Non solo hanno un effetto scenografico, ma sono molto saporiti. Non prevede cottura, quindi la ricetta si prepara in pochissimi minuti.

Ingredienti

200 g di formaggio fresco spalmabile

100 g di tonno sott’olio sgocciolato

5 fette di pane per tramezzini

pomodori piccoli q.b.

1 zucchina piccola

sale q.b.

Procedimento:

Per preparare questa ricetta sfiziosa, non solo ma soprattutto veloce e facile da realizzare. In un mixer mettete le fette di pane per tramezzini, la mollica deve essere fine. Prendete solo 100 g di mollica, tenete da parte vi servirà per le decorazioni finali.

Con la restante mollica preparate un impasto, in una ciotola mettete formaggio spalmabile, la mollica, il tonno in scatola sgocciolato, il sale e tritate il tutto con un frullatore ad immersione, così da far amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Appena finito, formate 16 palline, 8 grandi e 8 un po’ più piccole. Le passate nella mollica di pane che avete messo da parte. Lavate i pomodori necessari e la zucchina, poi componete i pupazzi di neve.

Prendete 8 stuzzicadenti ed infilzate un pomodoro o la zucchina, mettete la polpetta di pane piccola e poi la grande, adagiate sui piatti e decorate le braccia con dei salatini, oppure anche un rametto di rosmarino, basta tagliare gli aghi e li sistemate. Sicuramente i vostri bambini saranno felici di preparare questi sfiziosi pupazzi di neve. Ricordate che dopo la preparazione dovete conservarli in frigo fino a quando non li mangerete.

Alberi di pasta sfoglia: sfiziosi e irresistibili

Gli alberelli di pasta sfoglia farciti con salame e parmigiano reggiano, sono sfiziosi e invitanti, un modo alternativo per servire a tavola un antipasto di Natale. Sicuramente i vostri piccoli saranno a dir poco felici, potete anche metterli in un barattolo decorato natalizio e magari utilizzate come base un dadino di provolone. Scopriamo la ricetta da preparare con i vostri piccoli.

Ingredienti 12 alberelli

1 rotolo di pasta sfoglia

100 g di salame napoletano

20 g di parmigiano

12 olive verdi denocciolate

Procedimento:

Per preparare questa sfiziosa ricetta iniziate a stendere il rotolo di pasta sfoglia su una spianatoia e con un coltello tagliate a strisce larghe circa 2 cm.

Su un tagliare tagliate il salame a striscioline e adagiate sulla lunghezza delle strisce della pasta sfoglia. Distribuite il formaggio grattugiato su ogni striscia e iniziate a realizzare gli alberelli. Prendete l’estremità della striscia e formate delle pieghe come una fisarmonica. Infilate uno stuzzicadente lungo precedentemente bagnato sotto l’acqua corrente. Adagiateli su una teglia da forno ricoperta con carta forno e spennellate la superficie degli alberelli con del latte. Fate cuocere a 220°C per circa 15 minuti, poi li sfornate e servite tiepidi.

Con i vostri bimbi divertitivi a decorare la punta dell’albero con le olive denocciolate.

Adesso non vi resta che preparare queste sfiziose ricette con i vostri piccoli, provate anche a preparare delle sfiziose pizzette e non solo, cliccate qui.