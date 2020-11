Francesca Pepe dopo la diretta del GF Vip si è duramente scagliata contro Matilde Brandi, senza nemmeno risparmiare Andrea Zelletta.

Francesca Pepe negli ultimi giorni era tornata al centro della cronaca rosa per avere iniziato una vera e propria guerra social contro Matilde Brandi.

La modella, sul suo profilo Instagram, ha confidato di aver sfiorato la rissa con la showgirl perché le avrebbe fatto delle brutte facce alle spalle mentre lei provava a prendere la parola durante una diretta del Grande Fratello Vip.

Lo scontro tra le due è proseguito anche negli studi di Barbara d’Urso, ma la cosa sembra essere finita lì, fin quando Francesca, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram ha ripreso l’argomento, facendo notare come Matilde abbia cambiato atteggiamento in quanto in puntata si sarebbe mostrata bella e sorridente, mentre durante il loro confronto era apparsa piuttosto affronta.

Francesca Pepe ha attaccato di nuovo Matilde Brandi dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, parlando anche dei presunti episodi di bullismo che avrebbero seguito le sue due figlie dopo gli attacchi social. Francesca con la K non si è nemmeno risparmiata nei confronti di Andrea Zelletta, che ieri ha vinto il televoto grazie al volere del pubblico da casa.

GF Vip: Francesca Pepe al vetriolo contro Matilde Brandi e Andrea Zelletta

DOPO TUTTI QUELLO CHE È SUCCESSO A MATILDE LEI CONTINUA COSÌ… MI RACCOMANDO, CONTINUATE A FARE TIFO DA STADIO PER UNA PERSONA DEL GENERE. #GFVIP pic.twitter.com/tX9PmlC3CL — sisiiam (@sisiiamsisi) November 17, 2020

Francesca Pepe, come anticipato, qualche ora fa si è duramente scagliata contro Matilde Brandi dopo il GF Vip, ma prima ha riservato un pensiero ad Andrea Zelletta, che ha riscontrato il favore del pubblico da casa che ha scelto di continuare a fargli proseguire la sua esperienza nel reality show di canale 5.

“Ragazzi Ciao, come andiamo? Io sono tornata in Toscana dal mio cagnolino che mi era mancato troppo” ha esordito la modella sul suo profilo Instagram. “Ragazzi ma io veramente sotto shock totale cioè il comodino continua a rimanere dentro ci tiene molto a far parte della Mobilia e non vuole proprio lasciare questa casa, ma come fa secondo voi Ditemelo, perché io non riesco a trovare una soluzione” ha chiesto in maniera retorica ai suoi fedeli followers per poi passare a Matilde, facendo riferimento al suo pianto a Live Non è la d’Urso.

“La cosa più sconcertante di tutte però è che fino al giorno prima c’era Matilde che dichiarava di essere affranta è depressa in uno stato di comunque sconvolgimento totale e ieri sera era tutta sguaiata che rideva come una gallina per tutto il tempo e continua col suo classico comportamento cafona Romana” ha proseguito Francesca senza peli sulla lingua per poi riprendere il discorso: “Quindi mi chiedo come mai la sera prima era in un modo? Cosa è successo in un giorno che è cambiata così radicalmente d’umore?” ha chiesto in maniera retorica.

“Faccelo sapere Matilde perché mi hai accusato di aver scatenato una catena d’odio su di te ma forse dovresti guardare il tuo comportamento e l’odio non proviene da me perché io non ti ho mai considerato e non ti considererò mai, però se fai come Dottor Jekyll e Mister Hyde due domande me le pongo” ha proseguito poi per toccare anche il testo delle presunte minacce arrivate alle figlie della showgirl. “Oltretutto tutto questi account che le mandano gli insulti sono tutti account che non hanno foto profilo e che hanno 0 followers. A me sembra una cosa molto strana quasi come se fosse una campagna di massa per strumentalizzare questa cosa, ma comunque adesso vi saluto” ha tagliato poi a corto, muovendo un’insinuazione al quanto importante.

“Non vedo l’ora di leggere le vostre considerazioni. Vi mando un bacione grandissimo. Ciao comodini” ha concluso la Pepe, dividendo come soltanto lei sa fare il popolo della rete, che è rimasto piuttosto spiazzato dalle sue considerazioni.

Franceska Pepe del GF Vip con questo suo sfogo, come anticipato, ha nettamente diviso il popolo della rete. C’è chi infatti ritiene che sarebbe stato meglio non affrontare un argomento delicato come quello delle minacce ricevute dalle figlie di Matilde Brandi, mentre c’è chi l’apprezza per la sua spiccata sincerità e il suo essere continuamente senza filtri. Dopo di tutto Alfonso Signorini lo aveva detto: Francesca è un personaggio nuovo, fuori dagli schemi, a cui il pubblico del piccolo schermo non è affatto abituato.