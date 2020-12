Dayane Mello ha bestemmiato al GF Vip? Un video mostra tutta la verità

Dayane Mello è al centro della polemica. Secondo i telespettatori, avrebbe bestemmiato al GF Vip, ma un video mostra la verità.

Dayane Mello è sicuramente una delle concorrenti più apprezzate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, visto che è risultata essere una dei personaggi preferiti dal pubblico che ha deciso di donarle l’immunità la scorsa settimana.

Purtroppo però, oltre alla “gloria” non mancano le polemiche. Nelle scorse ore, infatti, l’ex di Stefano Sala è stata accusata dagli utenti della rete di aver bestemmiato in diretta, generando l’ennesima squalifica a causa di tale gesto, visto che prima di lei altri 2 concorrenti hanno lasciato il programma per lo stesso motivo. Senza dimenticare anche l’uscita di Fausto Leali, che è stato costretto a terminare il suo percorso prima del previsto a causa delle frasi razziste pronunciate contro Enock.

Ma cosa è successo nello specifico nel caso di Dayane? In un video postato in rete, la modella mentre si trova a tu per tu con Maria Teresa Ruta e Malgioglio, che ha aperto gli occhi a Pierpaolo, avrebbe pronunciato quella che sembrerebbe essere una bestemmia, ma le cose stanno realmente così? Il Menestrello, noto influencer e intrattenitore del web, ha pubblicato un video registrato dalla App di Mediaset che permette di sentire meglio quanto detto dalla modella, svelando finalmente l’arcano su questa vicenda: Dayane Mello ha bestemmiato al Grande Fratello Vip sì o no?

Grande Fratello Vip: un video scagiona Dayane Mello

Il video Dayane Mello al GF Vip, che trovate in fondo all’articolo, mostra nel dettaglio cos’è successo in quell’istante in cui alcuni utenti della rete sono convinti che lei abbia bestemmiato.

La modella, come anticipato, si trovava con Malgioglio e Maria Teresa, che di recente ha fatto una confessione choc sul suo passato, e si chiedevano se Patrizia De Blanck, che ha sganciato una bomba contro Barbara d’Urso, avesse mai cucinato prima nella casa e lei, come si sente del video, riferendosi a tutt’altro esclama: “Che forte, Madonna!“

La frase, che si sente chiaramente all’interno del video, non rappresenta assolutamente una bestemmia e non offende il sentimento religioso di molte persone. Per questo motivo Dayane può continuare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, in quanto questa tanto mormorata bestemmia non c’è mai stata.

La modella, come avete modo di sentire nella clip in fondo, non ha in alcun modo pronunciato una frase blasfema, a differenza di alcuni suoi compagni di viaggio che sono stati costretti ad abbandonare il programma a causa di questo motivo.

Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica

Dayane Mello può proseguire fiera il suo percorso al GF Vip 5, che chiuderà a febbraio, e continuare a godere del supporto del pubblico da casa, visto che ha scelto di premiare lei e la sua amica speciale Adua Del Vesco.