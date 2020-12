Giulia Salemi è stata esclusa dal video dedicato alla Gregoraci. Quando ha chiesto il motivo, Signorini sembrerebbe non aver detto la verità.

Elisabetta Gregoraci questa sera ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice non ha accettato la proposta della produzione di proseguire con la messa in onda del programma fino a febbraio, piuttosto che a dicembre come precedentemente pattuito. Prima di farla andare via, però, Alfonso Signorini le ha mostrato un video con le dediche di tutti i suoi compagni di viaggio. Tutti tranne Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

La loro assenza è stata notata anche da Pupo, che ha prontamente fatto notare il dettaglio anche alla Gregoraci, che ha stuzzicato Tommaso Zorzi, che non ha saputo rispondere al motivo di tale assenza.

Tutti hanno subito pensato che le due concorrenti abbiano scelto di non dedicarle un pensiero prima della sua uscita, ma sembrerebbe che in realtà non sia esattamente così. In quanto la stessa Giulia ha subito precisato alla Gregoraci che sia lei sia Selvaggia non erano a conoscenza della realizzazione della clip, in quanto non l’era stato detto nulla.

Giulia Salemi e Selvaggia Roma assenti nel video di Elisabetta Gregoraci, ma per quale motivo?

GF Vip: Giulia Salemi fa una precisazione ad Elisabetta Gregoraci

Elisabetta ha costruito tanto durante la sua permanenza nella Casa… stime, amicizie, affetti. I suoi compagni ne sentono già la mancanza. #GFVIP pic.twitter.com/sWAC4HAHav — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Giulia Salemi, non appena avuto modo di poter parlare con Elisabetta Gregoraci, ci ha subito tenuto a chiarire che sia lei che Selvaggia Roma non sono state coinvolte in alcun modo e non che non abbiano voluto partecipare.

“Guarda, non voglio passare per la stronz* di turno. Loro non ci hanno coinvolto” ha dichiarato la Salemi, facendo riferimento agli autori, facendo intervenire poco dopo Alfonso Signorini. “Giulia, scusami hai ragione, ma gli autori mi hanno spiegato che non vi hanno coinvolte perché siete entrate da poco nella casa“ ha spiegato il padrone di casa. “Non per altro” ha aggiunto. “Va benissimo, però mi sembrava giusto dirlo, non volevo arrivare ad Elisabetta un messaggio sbagliato“.

Gli utenti della rete, però, hanno prontamente notato che all’interno del video dedicato alla Gregoraci, che ha rotto il silenzio su Mino Magli, c’era anche Cristiano Malgioglio, entrata molto dopo le due concorrenti, in quanto ha fatto il suo ingresso soltanto una settimana fa.

Alfonso Signorini ha mentito a Giulia Salemi oppure si tratta di una semplice dimenticanza?

La Porta Rossa si chiude alle spalle di Elisabetta… che effetto farà la sua essenza sui VIP rimasti in Casa? #GFVIP pic.twitter.com/RWssPp2Tsl — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, purtroppo però, sembrerebbero non aver risolto le incomprensioni nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Stessa cosa anche con Selvaggia Roma e qualcosa ci suggerisce che questo chiarimento non avverrà nemmeno nella vita reale, visto che nessuna di loro sembra interessata a voler trovare un punto di incontro, ma dopo di tutto nessuno è obbligato a farlo.