Federica Panicucci ama tanto il periodo natalizio infatti ogni anno fa tre alberi di Natale nel suo attico a Milano. Ecco quello che ha raccontato in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

In una lunga intervista condotta per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci, la bella conduttrice 53enne spiega il motivo per cui ogni anno realizza tre alberi di Natale per la sua casa, raccontando dove sono posizionati della grande casa in cui vive con i figli e perché non si accontenta di uno, come quasi tutti.

Secondo le parole della conduttrice, il Natale è il periodo più bello dell’anno (e come darle torto). E così addobba addirittura tre alberi: “Ho sempre avuto un amore particolare per il Natale”, rivela la splendida presentatrice di Mattino 5 che condurrà il Concerto di Natale su Canale 5.

Inoltre ha dichiarato che con l’arrivo dei figli la sua passione per il Natale è cresciuta a dismisura, difatti da quando è mamma, Federica si è sbizzarrita con le decorazioni, che sono la sua vera e grande passione: “Ogni anno aggiungo qualcosa: stavolta ho comprato le nuove luci per le ringhiere della terrazza e degli orsetti polari con le lucine che ho messo sotto ai mobili e sotto al tavolo per creare l’atmosfera. Insomma, diciamo che a Natale torno un po’ bambina anche io”, ha quindi concluso Federica, che è mamma di Sofia e Mattia, avuti insieme all’ex marito Mario.

Ma vediamo nel dettaglio dove sono collocati i “famosi” tre alberi di Natale della Panicucci.

Tre alberi di Natale: in camera dei ragazzi, in salotto e…”

Il primo albero di Natale di casa Panicucci si trova nella stanza da letto dei bambini, secondo quanto dichiarato dalla conduttrice a Tv sorrisi e Canzoni, questo albero sarebbe sempre lo stesso da tempo. La stessa conduttrice ha pubblicato su instagram un video con l’albero, scrivendo: “A questo albero i miei figli sono molto affezionati perché è il ‘loro albero di Natale’ e non può mai mancare nella loro cameretta💙💗 ” Infatti anche durante l’intervista ha dichiarato:

“Uno in camera dei ragazzi ed è sempre lo stesso da quando erano piccoli. E’ grande, decorato con pupazzi di pannolenci e dolcetti finti. Mi piace mantenere e tramandare ai ragazzi le tradizioni, anche le più semplici, che però fanno ‘casa’, fanno ‘famiglia’”.

Il secondo albero di Natale si troverebbe in salotto, come quello classico di ogni famiglia. Federica racconta di averlo acquistato quando era incinta di sua figlia: “l’ho preso quando ero incinta di mia figlia e ogni anno le racconto di quando sono andata a comprarlo mentre lei era nel pancione. È pieno di fiocchi di pannolenci, peluche, cuori, palline di vetro che puntualmente si rompono, così ogni anno dobbiamo aggiungerne di nuove”.

E infine l’ultimo ma non meno importante, il terzo albero di Natale di Federica Panicucci si trova niente poco di meno che…in balcone! Un albero di Natale semplice con lucine colorate e una slitta trainata da renne.