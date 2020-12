Al GF Vip era previsto l’ingresso di Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, ma all’ultimo minuto è saltato tutto, dando buca ad Alfonso Signorini: ecco cosa è successo.

Il GF Vip sarebbe dovuto andare in onda fino a qualche giorno fa, ma la produzione ha scelto di prolungare la trasmissione fino a febbraio. Per questo motivo, è stata quasi una scelta obbligata, si è optato per l’ingresso di nuovi concorrenti. Alcuni hanno già varcato la soglia rossa, mentre per altri non è ancora arrivato il loro momento.

Secondo il settimanale Chi, e confermato successivamente anche da Alfonso Signorini e Malgioglio, sarebbe dovuta entrare anche Ginevra Lamborghini, membro di una delle famiglie nostrane nonché sorella della più famosa Elettra, che oltre a conquistare il Festival di Sanremo con la sua Musica e il Resto scompare approderà a breve in un nuovo programma Rai.

Il pubblico del piccolo schermo e non è impazzito nell’avere la conferma di tale notizia, in quanto sperava che all’interno della casa più spiata d’Italia, Ginevra potesse rivelare il motivo per cui lei ed Elettra hanno litigato. Una lite piuttosto grave, visto che la più famosa delle due non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Afrojack.

Purtroppo però questo momento non arriverà mai, in quanto il portale Il Giornalettismo ha confermato che è saltato l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip e il motivo di tale scelta sembrerebbe risiedere proprio nella sua famiglia e la lite con Elettra.

Salta la partecipazione di Ginevra Lamborghini al GF Vip

Ginevra Lamborghini non si è sbilanciata più di tanto, senza mai parlare nemmeno del suo ingresso al Grande Fratello Vip, ma il portale che ha lanciato la notizia ha rivelato che il motivo di tale scelta, quella di dare buca ad Alfonso Signorini, risiederebbe proprio nella sua famiglia, che non avrebbe visto di buon occhio la sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia.

Molto probabilmente i Lamborghini vogliono lavare, con giusta causa, i panni sporchi in famiglia e con l’ingresso di Ginevra nella casa sarebbe stato inevitabile non parlare del suo mancato invito al matrimonio di Elettra Lamborghini, che di recente ha vissuto il suo primo lutto, e del difficile rapporto che hanno tra di loro.

Il popolo del web è convinto che dietro la scelta di Ginevra ci sia proprio questo motivo, visto che il portale guidato da Gabriele Parpiglia dà come motivazione al mancato ingresso di lei nella casa la disapprovazione dei membri della sua famiglia.

#GFVIPPARTY è quel magico posto in cui può succedere di tutto! Prossimo appuntamento? Lunedì (domani), alle 20:30… ovviamente in streaming su Mediaset Play, con Awed, Annie Mazzola e tantissimi ospiti dal backstage di #GFVIP! pic.twitter.com/47oHDsyJVB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2020

Per un concorrente che va, come il caso di Ginevra Lamborghini, uno che viene, visto che lo show deve andare avanti. Quale sarà il vippone chiamato a sostituire la sorella di Elettra che ha dato buca a Signorini per il GF Vip? Staremo a vedere, visto che in teoria non dovrebbe mancare molto all’ingresso dei nuovi concorrenti.