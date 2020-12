Antonella Elia ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, tirando in ballo Tommaso Zorzi che si è sentito in imbarazzo durante questa diretta del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia non le manda di certo a dire. Ormai è un dato di fato e ciò le ha causato non pochi problemi non solo quando era una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ma anche ora che ricopre il ruolo di opinionista.

Questa sera, dopo aver umiliato Pierpaolo Pretelli, Antonella ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini, che ha scelto di non accettare la proposta della produzione di Alfonso Signorini di proseguire con la messa in onda del programma fino a febbraio e non a dicembre come precedentemente stabilito. Fin qui nulla di male, peccato che lui se ne sia andato di fretta e furia, facendo soffrire Tommaso Zorzi che poco dopo il suo ingresso ha ammesso di essersi innamorato di lui.

Antonella, mentre si parlava del loro rapporto, ha preso la palla in balzo è ha sganciato la bomba su Francesco Oppini in diretta.

Francesco Oppini glissa Antonella Elia e commenta la riflessione di Malgioglio

Tommaso ha trovato in Cristiano il conforto di cui aveva bisogno dopo l’eliminazione di Francesco… ma è veramente tutto così tranquillo in questo inedito triangolo? #GFVIP pic.twitter.com/UIqDdWWu3X — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 14, 2020

Antonella Elia ha insinuato il dubbio su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, affermando che probabilmente il figlio di Alba Parietti ha lasciato di fretta e furia la casa più spiata d’Italia semplicemente perché iniziava a sentire un’attrazione fisica per il suo compagno di viaggio.

Francesco, che ieri è stato attaccato da Francesca Pepe a Live Non è la d’Urso, ha subito smentito l’affermazione dell’opinionista, rivelando che non è assolutamente vero, visto che per Tommaso prova soltanto un sincero sentimento di amicizia e nessun pulsazione fisica come lei ha sospettato durante il corso di questa puntata.

Ovviamente Zorzi ha sentito tutto e non ha di certo reagito in maniera serena, apparendo piuttosto imbarazzato in diretta in quanto non si sarebbe mai aspettato una dichiarazione del genere da parte di Antonella, che come al solito non le manda a dire. Anche se non tutti sembrano credere nella buona fede di Oppini.

Anche Cristiano Malgioglio, che poco prima ha perso la calma con Elisabetta Gregoraci, non sembra credergli più di tanto e spera che dopo la fine di quest’esperienza di Tommaso Zorzi al GF Vip non lo abbandoni e che ci sia per lui anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Francesco ha ovviamente confermato che lui ci sarà sempre per il suo amico.

Quando ti becchi una insufficienza in italiano ma non sei così d’accordo… 😏 #GFVIP pic.twitter.com/jhn4Jpa1BY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 14, 2020

Il pubblico del piccolo schermo non ha reagito bene di fronte all’insinuazione di Antonella Elia, in quanto sono stanchi di dover sentire numerosi sospetti ogni volta che tra un ragazzo etero ed uno omosessuale nasce l’amicizia venga a seguire sempre l’idea che tra loro possa scattare qualcosa anche quando c’è soltanto dell’affetto e niente di più.