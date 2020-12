Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip ha perso la calma contro Elisabetta Gregoraci, non mandandole di certo a dire nemmeno sulla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli.

Cristiano Malgioglio è amato dal pubblico del piccolo schermo perché, a differenza dei suoi colleghi, dice sempre ciò che pensa al diretto interessato, senza mai mandarle a dire.

Durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip ha dimostrato ampiamente questo lato dal suo carattere e quando Elisabetta Gregoraci ha avuto l’ennesimo confronto con Pierpaolo Pretelli, lui, grazie al permesso di Alfonso Signorini, il padrone di casa, è prontamente intervenuto in quanto ancora scottato dall’incomprensione della scorsa settimana.

Nonostante Elisabetta, che è “tornata da Briatore, durante il loro confronto abbia adottato un tono di voce piuttosto calmo, lui è andato fuori di sé facendole una sfuriata in diretta televisiva, chiedendole di farlo parlare nonostante si stesso confrontando in maniera pacifica.

La Gregoraci è rimasta visibilmente imbarazzata, concedendogli la parola.

Elisabetta Gregoraci stupita da Malgioglio al GF Vip: reazione esagerata?

Elisabetta aveva un altro conto in sospeso… Sì, è necessario un chiarimento anche con Cristiano… #GFVIP pic.twitter.com/F5eW6A4DTE — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 14, 2020

Malgioglio, durante il corso del suo confronto Elisabetta Gregoraci, non ha potuto fare a meno di rivelare che la scorsa settimana ci è rimasto male in quanto lei non ha ben compreso le sue parole, a suo dire ironiche, pensando che la stessa criticando perché non accetterebbe mai di avere una relazione con un ragazzo semplice come Pierpaolo Pretelli.

“Era palese che io stessi scherzando, ora stai zitta e mi fai parlare“ ha sbottato il paroliere di Mina, che in settimana ha fatto piangere Giulia Salemi. “Tu, che mi conosci da tempo, di fronte alle mie affermazioni avresti dovuto ridere e rispondermi dicendo che quando esco dalla casa saremmo andati insieme al mercato invece tu te la sei presa“ ha ribadito lui.

Anche se Elisabetta ha ribadito che ha subito compreso il significato delle sue parole e non si era assolutamente offesa di quanto affermato sul suo conto, ma avrebbe preferito che lui non parlasse di soldi facendo riferimento alla sua persona, trovando questo poco elegante, visto il forte il sentimento che li lega. Malgioglio ed Elisabetta Gregoraci, infatti, sono amici da diversi anni e purtroppo, per ironia della sorta, si sono beccati davvero poco all’interno della casa più spiata d’Italia e lui avrebbe preferito passare qualche giorno in più in sua compagnia.

Durante il corso della diretta, però, le cose tra loro sembrerebbero essersi chiarito e Malgioglio non ha fatto mistero di preferire Pierpaolo tra i ragazzi del GF Vip, affermando che se fosse stata una donna e più giovane se lo sarebbe portato via al di fuori della casa più spiata d’Italia. Sarà forse per questo, sotto sotto, Cristiano ci è rimasto male della reazione di Elisabetta la scorsa settimana? Probabilmente no, visto che lui non ci stava semplicemente a passare per essere una persona che offende le donne.