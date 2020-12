Pierpaolo Pretelli è stato umiliato da Antonella Elia in diretta al Grande Fratello Vip. Ancora una volta l’opinionista di Signorini lo ha colpito sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci, ma lui ha reagito così.

Pierpaolo Pretelli durante il corso della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip ha avuto modo di potersi confrontare con Elisabetta Gregoraci che non ha apprezzato l’atteggiamento adottato da lui nella casa più spiata d’Italia che in un primo momento ha pianto per lei per poi dire che si è liberato di un enorme peso. Questo atteggiamento è stato giudicato dall’ex di Briatore abbastanza incoerente e da vittima, per questo motivo Alfonso Signorini ha dato modo loro di potersi chiarire.

Durante il corso di questo confronto, dov’è intervenuto anche Malgioglio contro Elisabetta Gregoraci, Antonella Elia non ha potuto fare a meno di poter dire la sua, anche se ci è andata giù pesante definendo il concorrente un animale domestico, ma lui ha saputo reagire con il massimo dell’ironia.

Antonella Elia contro Pierpaolo Pretelli: scivolone in diretta al GF Vip

Antonella Elia, dopo aver visto Pierpaolo ed Elisabetta fare la pace di fronte all’ennesima incomprensione, ha sentito il bisogno di intervenire, sottolineando come l’ex velino moro abbia confidato di dormire, da quando lei se n’è andata, con la coperta dell’ex di Flavio Briatore.

“Pierpaolo, tu hai detto di dormire con la copertina di Elisabetta. Ho capito bene, giusto?” ha chiesto per sicurezza l’opinionista di Alfonso Signorini, che è stato sommerso dalle polemiche. “Allora ho capito cosa sei: sei un animale domestico“ ha dichiarato Antonella.

“Anche il mio cane, quando io vado via, gli lascio la coperta dove dormo e lui riposa la. Tu fai la stessa cosa” ha proseguito l’opinionista con il dente avvelenato. “Vorrà dire che sarò un cane di lusso“ ha replicato lui, prendendola ironicamente. “No, non è una questione di lusso è che i cani sentono la mancanza “ ha aggiunto la Elia, sottolineando il suo pensiero ma lui non ci ha assolutamente badato perché al settimo cielo di aver finalmente chiarito con Elisabetta Gregoraci, comprendendo gli errori commessi la scorsa settimana quando le ha detto che senza di lei si è tolto un peso.

Antonella non ha mai creduto alla loro amicizia speciale. In particolar modo ora che l’ex di Briatore ha dato la sua “benedizione” a Pierpaolo di poter proseguire il suo percorso, creando, se vuole, altre amicizie speciali con le concorrenti che si trovano attualmente nella casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta e Pierpaolo, la tensione dei giorni scorsi può essere davvero messa alle spalle? Questa amicizia speciale potrà veramente continuare fuori dalla Casa? #GFVIP pic.twitter.com/YgYOkRc2K8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 14, 2020

Pierpaolo Pretelli ha ignorato Antonella Elia al GF Vip per quanto possibile, concentrandosi su quanto di più bello questa puntata potesse regalargli visto, che ha avuto modo di poter incontrare anche la madre di sua figlio, che gli ha mostrato piccoli video e foto del loro cucciolo, che lo considera il suo supereroe e spera possa tornare a casa da vincitore.