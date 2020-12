Tommaso Zorzi: la promessa in diretta al GF Vip sconvolge Sonia Lorenzini

Tommaso Zorzi fa una promessa in diretta al Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite infuocata con Sonia Lorenzini e la sconvolge.

Tommaso Zorzi fa un passo indietro nei confronti di Sonia Lorenzini durante la diretta della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda il 14 dicembre. Alfonso Signorini, dopo aver mostrato un filmato riassuntivo della lite infuocata di cui sono stati protagonisti, li ha messi l’una contro l’altro.

Un confronto pacifico nel corso del quale non sono mancate le frecciatine, soprattutto di Antonella Elia nei confronti di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, così, ha spiazzato tutti facendo una promessa in diretta che ha spiazzato anche la Lorenzini. Tommaso riuscirà a rispettare la parola data?

Tommaso Zorzi chiede scusa a Sonia Lorenzini: poi fa una promessa al Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi, a sorpresa, chiede scusa a Sonia Lorenzini. Dopo aver discusso pesantamente al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, Zorzi e Sonia Lorenzini trovano un punto d’incontro per una convivenza pacifica.

“Quello che mi urta è che lei sia entrata qua con un copione perchè sapeva che ero dentro. L’ho vista due volte nella mia vita e ho fatto una storia in cui parlavo di lei ironicamente come le stessa ha detto prendendola, tra virgolette, per i fondelli, perchè durante la Fashion Week aveva fatto una storia che mi aveva fatto sorridere e l’avevo presa in giro come faccio con tante altre persone e nessuno si è mai offeso. Quando trovo delle persone che si offendono, per me, è terreno fertile”, ha spiegato Zorzi.

La Lorenzini ha ribadito di non essersi offesa per le storie ironiche aggiungendo di averlo ignorato in questi giorni per cercare di restare più tranquilla durante i primi giorni di convivenza.

“Tommaso, ma ti rendi conto che l’hai attaccata? Io capisco che tra voi ci sia stato un misunderstanding, ma io ho visto un video in cui dicevi che lei non si era lavata i capelli per tre giorni. Dire una cosa del genere non è semplicemente ironia, le hai dato della zozzona. E’ giusto fare ironia, ma quando la fai su una ragazza devi stare attento“, ha puntualizzato Antonella Elia.

“C’è un filo sottile tra ironia e cattiveria. Io mi aspetto da una persona sensibile e intelligente come ti reputo che tu possa cercare di immedesimarti anche negli altri”, ribatte la Lorenzini.

Zorzi, così, fa una promessa alla Lorenzini: “Lei è la mia nuova Fraceska Pepe. Dacci ancora due puntate litigarelle e alla quarta faremo Giuseppe e Maria nel Presepe vivente”.

Poi le scuse pubbliche di Tommaso a Sonia: “Voglio chiedere scusa a Sonia qualora si sia sentita offesa dalle mie parole. Se accetterai le mie scuse ti prometto che ti farò i pancake la mattina, ti porterò il caffè a letto”.

Sonia ha accettato le scuse e sui pancake conclude ironicamente così: “li avvelenerà”.