Pierpaolo Pretelli piange al Grande Fratello Vip 2020: tutta colpa dell’ex compagna Ariadna Romero, arrivata a sorpresa in casa.

Tante lacrime per Pierpaolo Pretelli durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Tutto è accaduto quando Alfonso Signorini ha invitato Pierpaolo a raggiungere la passerella dove si è ritrovato di fronte l’ex compagna Ariadna Romero.

Una sorpresa che Pierpaolo non si aspettava affatto. La Romero, rimasta in disparte finora per lasciargli godere l’esperienza nella casa, sorridente e bellissima, ha spiazzato il padre di suo figlio con le sue parole e un regalo organizzato per lui insieme al figlio Leo. Una sorpresa che ha fatto versare fiumi di lacrime a Pierpaolo e, in studio, anche Elisabetta Gregoraci non ha nascosto l’emozione.

La sorpresa di Ariadna Romerto a Pierpaolo Pretelli: lui ed Elisabetta Gregoraci piangono

Ariadna Romero, dopo aver espresso la propria opinione su Elisabetta Gregoraci, sorprende Pierpaolo Pretelli presentandosi in diretta al Grande Fratello Vip 2020. Nessuna raccomandazione e nessun confronto tra ex. Ariadna, infatti, ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per parlare a Pierpaolo del figlio Leonardo che lo guarda tutti i giorni.

“Lui ti guarda sempre, sei il suo supereroe e a scuola sta andando benissimo, siamo orgogliosi di te, ma non devi piangere!”, ha detto Ariadna con il suo bellissimo sorriso.

Di fronte ad un filmato in cui Leo fa l’albero di Natale incoraggiando papà a continuare l’avventura nella casa, Pierpaolo scoppia a piangere. “Pier tuo figlio ti segue sempre, siete veramente bellissimi… Ariadna ha fatto un gesto bellissimo oggi”, ha commentato Alfonso Signorini dallo studio.

Ariadna si complimenta con Pierpaolo per il percorso che sta facendo incoraggiandolo a non mollare. Pierpaolo la ringrazia per aver accettato la sua decisione di continuare l’avventura nella casa pur sapendo quanto sia difficile per lei occuparsi da sola del bambino.

Ariadna, poi, ha annunciato a Pierpaolo di avergli fatto un regalo per Natale insieme a Leo augurandosi di poterglielo dare il più tardi possibile.

“Non sai quanto mi ha fatto piacere, grazie che sei venuta qua, Leo è stupendo. Vi ho pensato ha concluso Pierpaolo. anche io, per le feste spero di farvi avere un puzzle con la nostra foto”,