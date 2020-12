Ariadna Romero rompe il silenzio e, per la prima volta, parla dell’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e l’ex Pierpaolo Pretelli.

Ariadna Romero ha parlato di Elisabetta Gregoraci in una serie di storie pubblicate su Instagram rispondendo alle domande dei fans. Di fronte alle numerose domande dei suoi followers che le hanno chiesto un parere sul rapporto tra l’ex Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio Leonardi e la Gregoraci, la Romero ha espresso la propria opinione.

In maniera elegante e signorile, la Romero che con Pierpaolo è riuscita ad instaurare un rapporto basato sul rispetto dando al piccolo Leo l’educazione e la serenità di cui ha bisogno, ha espresso la propria opinione sulla situazione che sta vivendo con la Gregoraci.

Ariadna Romero parla dell’ex Pierpaolo Pretelli e di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver sorriso di fronte alle numerose domande su Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che si è allontanato non credendo in un futuro con lei, Ariadna Romero ha deciso di accontentare tutti esprimendo, per la prima volta, la sua opinione sull’ex moglie di Flavio Briatore.

“A volte preferisco non mette becco su cose che non mi competono. Chiariamo una cosa. Mi state conferendo dei poteri che non ho. Non devo dare approvazioni a nessuno: ognuno è grande e sa cosa fare e che cosa vuole. Detto ciò, se mi chiedete cosa penso di Elisabetta, io penso che è una donna e le donne vanno capite. Ed è una mamma che mette al primo posto suo figlio ed è una cosa molto importante, quindi di conseguenza capisce pure quali sono le priorità quando c’è un bambino. Ma il fatto di essere mamma non annulla l’essere donna e il fatto di provare dei sentimenti”, ha detto Ariadna.

“Però questo sta a loro, capire se c’è o non c’è. Bisogna avere anche pazienza dall’altra parte, tranquillità”, ha aggiunto.

Poi ha parlato anche di Giulia Salemi che con Pretelli ha un feeling notato immediatamente dai fans.

“La conosco bene, è una bomba ed è così come la vedete. E’ piena di energia, super solare, super positiva e con tanta voglia di fare”, ha detto.