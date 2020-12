Francesco Oppini a Live Non è la d’Urso è stato il protagonista di una pesante insinuazione di Francesca Pepe, che ha tirato in ballo il rapporto con Tommaso Zorzi.

Francesco Oppini, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, è stato ospite di Live Non è la d’Urso, scegliendo non solo di confrontarsi con i membri della sua famiglia, anche loro protagonisti di questa quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma anche con le terribili 5 sfere, che hanno commentato tutto il suo percorso nella casa.

Tra queste, ovviamente, non poteva mancare Francesca Pepe, che a breve debutterà in un programma con Elettra Lamborghini, che durante il corso del suo intervenuto non solo non ha mancato nel sottolineare quanto sia stata infelice l’uscita del figlio di Alba Parietti sul suo conto, in quanto avrebbe detto che lei è solita sfilare in tangenziale, ma in studio è stata mostrata anche una pesante insinuazione fatta sui social. Che cosa ha detto?

Un utente della rete le ha chiesto se Tommaso Zorzi ci stesse marciando sulla sua amicizia con Oppini e lei, senza esitare, sospetta che in realtà sia il contrario. Ovvero: che Francesco Oppini sta sfruttando Tommaso Zorzi per visibilità. Quest’ultimo, negli studi Barbara d’Urso, ha scelto di replicare, mettendo i puntini sulle I.

Francesco Oppini lascia senza parole Francesca Pepe: scivolone a Live

Franceska Vs Francesco Oppini 🔥#noneladurso pic.twitter.com/9cdQpAtSJx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Francesco Oppini ha assolutamente smentito di utilizzare Tommaso Zorzi per avere una maggiore visibilità, in quanto il sentimento che li lega sarebbe sincero e senza alcun doppio fine. Franceska Pepe ha allora ripescato il vecchio scherzo fattogli dall’influencer, quello in cui lo vedeva innamorato pazzo di lui, e di come Francesco non abbia reagito nel migliore dei modi.

“Francesca, quello scherzo è stato fatto durante una serata in cui abbiamo esagerato con il vino“ ha spiegato lui, che di recente ha anche annunciato di voler diventare papà, lasciando correre le accuse e facendo rimanere di stucco la Pepe, che non ha saputo più cosa rispondere. Tant’è che Barbara d’Urso ha deciso di cambiare argomento, spostandosi su Flavia Vento che non ha apprezzato ciò che Oppini ha detto di lei nella casa.

I due, però, si sono rapidamente chiariti e in breve tempo sono tornati con il sorriso sulle labbra, segno che Francesco è realmente dispiaciuto di aver detto degli scivoloni sulle donne durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. “Lì esce il meglio ma anche il peggio di te“ si è giustificato lui.

Rosso per Franceska

Verde per Francesco Oppini Scusate ma è il sentiment con le migliori espressioni facciali di sempre #noneladurso pic.twitter.com/oiZMM1PD91 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 13, 2020

Francesco Oppini a Live Non è la d’Urso ha risposto a tutte le curiosità sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip, rivelando anche di aver tutte le intenzioni di voler dare nuove sfumature al rapporto con sua madre Alba Parietti, che purtroppo non è mai stato del tutto idilliaco, ma ci stanno lavorando per risolvere qualsiasi incomprensione.