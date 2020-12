I social sono un potente mezzo di comunicazione ma allo stesso tempo un grande mezzo per offendere gratuitamente. Purtroppo Anna Tatangelo ha dovuto farne i conti.

La cantante, Anna Tatangelo lotta da tantissimo tempo contro gli haters. Difatti ha dovuto subire numerose critiche nel corso degli anni. Critiche che la cantante ed ex moglie di Gigi D’Alessio ha sempre saputo affrontare.

Sicuramente non un anno facile il 2020 per Anna Tatangelo che si è lasciata con Gigi D’Alessio dopo aver vissuto una relazione lunga e piena d’amore da cui è nato anche un figlio. Ma la cantante non si è lasciata andare ed ha puntato tutto sul suo lavoro che invece le ha riservato bellissime sorprese. La donna è stata una dei giudici di All togheter Now, il programma condotto da Michelle Hunziker, terminato qualche giorno fa.

Proprio per questo Anna Tatangelo stavolta non ci sta e fa una reazione da standing ovation.

Anna Tatangelo da standing ovation

Anna Tatangelo sfoggia sul suo profilo Instagram una bellissima chioma bionda, come ci aveva già abituata dallo scorso luglio quando ha mostrato la sua bellezza mozzafiato.

Stavolta la cantante, con un selfie allo specchio e una maglietta nera del padrino scrive:

““Quando una persona é niente , l’offesa è zero” Cit. Una mia amica😉”

Mettendo a tacere tante critiche e tante persone cattive, Anna ha fatto una dichiarazione da standing ovation. Tanti i commenti positivi e di incoraggiamento per la 33enne, classe 1987. Tra cui:

grande frase 💯🙏. È bello sapere che ci sei, in un mondo dove tutto è apparenza dove tutti indossano maschere ci sei tu 💯❤️❤️❤️, semplice, vera, meravigliosa. Grazie, perché mi fai stare bene ❤️❤️❤️” “Me la ricordo questa tua amica, nel 2010 ha fatto la storia 🤗 @annatatangeloofficial”

Insomma, Anna Tatangelo ha fatto centro meritandosi tutte le belle parole dei suoi fan.