Veronica Graf ha lanciato una vera e propria bomba su Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip, rivelando un retroscena davvero molto delicato sul loro passato insieme.

Veronica Graf è nota al pubblico del piccolo schermo per aver fatto qualche breve apparizione nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Ora la Graf è tornata a far parlare di sè attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, in cui racconta un episodio piuttosto delicato sul suo passato con Filippo Nardi.

I due, secondo quanto rivelato durante il corso dell’intervista, avrebbero avuto una relazione passionale e lei sarebbe rimasta incinta. Filippo non avrebbe accolto bene la lieta novella e le avrebbe chiesto di abortire.

Filippo Nardi al GF Vip, Veronica Graf delusa: “La gente deve sapere”

Filippo Nardi, secondo quanto rivelato da Veronica Graf, dopo aver scoperto della gravidanza avrebbe chiesto alla ragazza di abortire in quanto non aveva alcuna intenzione di avere un altro figlio perchè non poteva mantenerlo.

“Mi ha detto che non dovevo assolutamente pensare di poter tenere questo bambino. Voleva una storia con me, di certo non un figlio“ racconta Veronica sul concorrente, che è finito nell’occhio del ciclone a causa delle sue dichiarazioni choc su Maria Teresa Ruta. “Voglio che tutti sappiano come si è comportato nei miei confronti” ha aggiunto per poi raccontare per filo e per segno cos’è successo tra loro.

“Ci siamo incontrati per bere qualcosa insieme e quando ci siamo allontanati in auto è scoppiata la passione. Abbiamo deciso di fermarci in una pineta durante il tragitto e abbiamo consumato il nostro rapporto. Non abbiamo usato precauzioni perché mi diceva che ad una certa età, con tanta esperienza, sapeva benissimo come fare ma 3 settimane dopo ho scoperto di essere incinta“ ha dichiarato Veronica sul concorrente del Grande Fratello Vip.

“Ho sbagliato ad abortire e se potessi darei la vita per tornare indietro nel tempo e fare una scelta completamente diversa, ma non me la sentivo di portare avanti una gravidanza da sola“ ha poi ammesso. “La mia famiglia non aveva modo di aiutarmi e così ho scelto di abortire e con lui la storia si è conclusa in quel momento. Non potevo più continuare a stare con lui, l’ho subito eliminato dalla mia vita” ha concluso su Nardi, che anche fatto infuriare Guenda Goria per poi aggiungere che da quel momento non è riuscita a trovare più la fiducia nel genere maschile.

“Da quel momento non sono riuscita più a lasciarmi andare con gli uomini, non mi fido. Di quel bambino mi resta solo una vecchia ecografia“.

A Natale siamo tutti più buoni… e domani sono in arrivo QUATTRO NUOVI CONCORRENTI 😏#GFVIP vi aspetta domani, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/Jal9KEzwTw — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2020

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip come replicherà a queste accuse? Una puntata non facile visto che rischia anche a squalifica per le frasi choc su Maria Teresa Ruta. Ma domani si parlerà anche di tanto altro, visto che è previsto l’ingresso di 4 concorrenti.