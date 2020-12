Hai le occhiaie perenni? Ti svegli sempre con i cerchi neri intorno agli occhi nonostante le ore di sonno? Con questo trucchetto che pochi sanno potresti eliminarle.

Le occhiaie sono una problematica davvero importante che per alcune persone rappresentano un cruccio, soprattutto per le donne. Quei cerchi scuri attorno sotto e a volte anche sulla palpebra mobile, rendono lo sguardo stanco e segnato e questo anche dopo 10 ore di sonno filate.

Esiste però un trucchetto che pochi conoscono che potrebbe davvero fare la differenza se applicato ogni giorno con costanza. Scopriamo come affrontare il problema delle occhiaie e il segreto per eliminarle.

Le occhiaie: come affrontare la problematica a 360 gradi

Le occhiaie rappresentano un cruccio per molte donne e uomini, ma per le donne sono un vero tormento da affrontare ogni mattina e nascondere sotto sapienti accostamenti cromatici e quantità esagerate di correttore. Scopri come nascondere le occhiaie con il makeup.

Come sarebbe più bello un contorno occhi chiaro, luminoso e bello tonico? Senza dubbio molto, e non è detto che le persone che sono afflitte da sempre di questa antiestetica problematica debbano continuare a tollerarla per sempre. Ecco come affrontare la problematica a diversi punti di vista, alcuni molto importanti.

Rivolgersi al proprio medico

Se si soffre di occhiaie, la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico curante che provvederà a prescrivere delle analisi specifiche per scoprire se possano dipendere da una qualche mancanza nutrizionale o di vitamine e minerali. Le occhiaie potrebbero essere anche causate da uno stato di salute alterato a livello epatico e renale o addirittura da un problema a livello delle prime vie respiratorie, in particolare relative al naso che potrebbe non permettere una buona ossigenazione dei tessuti. Sarà il medico curante dunque ad escludere qualsiasi causa legata allo stato di salute.

Rivolgersi ad un fisioterapista o ad un osteopata

Le occhiaie, come le borse sotto gli occhi, potrebbero essere causate anche da una postura sbagliata o da altre problematiche relative all’apparato muscolo scheletrico, per questo rivolgersi ad un professionista che possa escludere ed eventualmente curare il problema direttamente, potrebbe bastare a migliorare l’aspetto del contorno occhi.

Il trucchetto che in pochi conoscono per eliminare le occhiaie scure

Se, dopo aver indagato le eventuali cause legate allo stato di salute, le occhiaie persistono, esse possono dipendere esclusivamente dalla presenza della pelle molto sottile attorno all’orbicolare dell’occhio, pelle che fa intravedere il microcircolo sottostante.

Per questo il segreto sta nell’utilizzo di un prodotto che provochi una decongestione in questa zona così delicata. Il prodotto da molti sottovalutato ed utilizzato solo internamente agli occhi è il collirio, ma non tutti i colliri.

Il collirio che si potrà picchiettare almeno due volte al giorno sulle occhiaie è quello naturale a base di euphrasia che in molti prodotti è abbinata ad altri rimedi naturali come la camomilla o il fiordaliso. Il collirio utilizzato come un vero e proprio trattamento di bellezza sarà un toccasana per le occhiaie scure. Scopri anche l’errore che tutte facciamo applicando il correttore per coprire le occhiaie.

I risultati saranno diversi da soggetto a soggetto, ma i miglioramenti saranno certi. Assolutamente da evitare tutti i colliri medicinali che vanno utilizzati soltanto sotto stretto controllo medico.