Occhiaie: perché si formano, come prevenirle, rimedio naturale

Le occhiaie sono una problematica che colpisce molte persone. Scopriamo perché si formano, come prevenirne la formazione ed un rimedio naturale per trattarle.

Le occhiaie, quei cerchi scuri intorno agli occhi, non sono certo un toccasana per la salute e nemmeno per l’estetica. Le occhiaie sono però, una problematica comune a molte persone, sia donne che uomini e con cui ogni giorno si fanno i conti utilizzando il giusto correttore e la migliore tecnica di camouflage.

Scopriamo perché si formano, come prevenirle e soprattutto come trattarle con un eccezionale rimedio natuarale, che aiuterà ad alleviare la problematica a volte senza una soluzione definitiva.

Occhiaie: perché si formano

Le cause per cui si formano le occhiaie possono essere diverse, alcune anche molto semplici e banali. I motivi principali per cui si possono formare le occhiaie possono essere:

pigmentazione della zona

stanchezza

invecchiamento cutane e assottigliamento della pelle

mancanza di ferro

disidratazione

A volte si può avere una iper pigmentazione della zona sottostante l’occhio. La melanina concentrata in un unico punto crea quella zona più scura.

La stanchezza è anche un’altro motivo che potrebbe causare la presenza di occhiaie piuttosto visibili, dormire bene e per un numero sufficiente di ore, sarà la scelta più salutare.

Anche l’assottigliamento della pelle a causa dell’invecchiamento cutaneo può far intravedere il micro circolo sottostante. Anemia e disidratazione sono in ultimo le altre due cause principali per cui possono comparire le occhiaie.

Come prevenire le occhiaie

Le occhiaie a volte sono una problematica che può accompagnare per tutta la vita, soprattutto in caso di iper pigmentazione. In questo caso il trucco sarà la soluzione migliore.

Per prevenirne la comparsa in generale, ci si dovrà alimentare in modo sano, prediligendo l’assunzione di frutta, verdura, proteine e cereali. Dormire ogni notte almeno 7 ore e con il giusto materasso sarà importante come bere acqua durante il giorno per prevenire la disidratazione.

Rimedio naturale per il trattamento delle occhiaie

Per poterci prendere cura della nostra pelle e trattare le occhiaie nel migliore dei modi, i rimedi naturali ci vengono incontro ed in particolare la curcuma, ricca di proprietà benefiche per la nostra pelle, addizionata di miele, latte, olio essenziale di arancio e farina di riso, si trasforma in una ‘gold mask’ eccezionale da applicare su viso e occhiaie anche due volte a settimana.

Far valutare la presenza improvvisa di occhiaie al proprio medico curante è fondamentale, soprattutto se accompagnata da altre sintomatologie. Analisi di routine contribuiranno ad escludere la presenza di eventuali patologie e si potrà dunque affrontare la problematica con un pizzico di leggerezza e la quantità giusta di correttore!