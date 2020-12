Grande Fratello Vip 2020, clamoroso colpo di scena: Signorini svela tutto

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020: dopo gli ultimi rumors, Alfonso Signorini rompe il silenzio e svela tutto.



Nella casa del Grande Fratello Vip2020, a Natale, potrebbe accadere qualcosa di unico e che potrebbe spiazzare letteralmente non solo i concorrenti, ma anche il pubblico. I fans del reality show, infatti, per la prima volta da quando va in onda il Grande Fratello, avranno la possibilità non solo di trascorrere il Natale e il Capodanno in compagnia dei “vipponi” ma potrebbero essere colti alla sprovvista da un’improvvisa decisione che potrebbe riguarderà tutti i concorrenti.

A svelare qualche dettaglio è stata Selvaggia Roma, le cui parole, però, sono state prontamente smentite da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 2020: ripescaggio a natale? Parla Alfonso Signorini

In un’intervista rilasciata all’AdnKronos, Selvaggia Roma che, al Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare ad una struggente confessione, aveva parlato di un ripescaggio a Natale tra i concorrenti eliminati.

“Per ma è stato un sogno che si è realizzato. Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale“.

Le parole di Selvaggia Roma, però, sono state smentite da Alfonso Signorini che, ospite di Casa Chi, il format del settimanale Chi, in onda sui canali social del magazine, ha smentito sia il ripescaggio a Natale che l’allungamento del programma fino a marzo.

«Non ci sarà nessun ripescaggio, non è un’ipotesi che è mai stata presa in considerazione» – ha dichiarato il direttore. «Il programma, al contrario di quanto sostenuto e letto su alcuni siti, finirà a febbraio e non allungherà perchè altrimenti dovrebbero ricoverarmi. Abbiamo fatto 26 puntate e finiremo con più di 40 puntate. Credo che ad un programma non si possa chiedere di più» – ha aggiunto Signorini.



Signorini, inoltre, durante il programma virtuale GF Vip Party, ha parlato anche dei nuovi concorrenti che entreranno venerdì prossimo.



“Una è Cecilia Capriotti che ha fatto L’isola Dei Famosi: è una tutta da scoprire, una spiritosissima, con molta voglia di entrare nella Casa. E poi la seconda si è distinta nell’ultima edizione di Temptation Island ed è Carlotta Dell’Isola, molto romana, molto verace, molto simpatica, diretta. È la vox populi di cui abbiamo bisogno in quest’edizione”.

Gli altri due, tuttavia, dovrebbero essere Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga ed ex protagonista di Temptation Island e l‘attore e modello Mario Ermito che sta già facendo impazzire tutti.

Infine, sul forfait di Ginevra Lamborghini, sempre a Casa Chi, Signorini ha spiegato che non sarà sostituita da nessuno: «Nessuno la sostituirà, al momento i nuovi ingressi e quelli che arriveranno ci soddisfano».